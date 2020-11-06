شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف هاتف iPhone 5c لقائمة الأجهزة القديمة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت لا تزال تستخدم iPhone 5c أو كنت تمتلك واحدًا، فقد يكون حان الوقت لاعتباره قطعة فنية قديمة، خاصة بعد أن اضافته أبل إلى قائمة الأجهزة القديمة، ورغم عدم وجود أى ضرر فى الاستمرار فى استخدام جهاز iPhone 5c قديم، إلا أنه إذا تعرض لكسر أو إذا كانت هناك مشكلة فى الجهاز، فسيكون من الصعب إجراء الإصلاحات، كما لن يحصل الجهاز على أى تحديثات iOS.

وقالت أبل بموقعها: "يجوز لمالكى أجهزة iPhone أو iPad أو iPod أو Mac الحصول على الخدمة وقطع الغيار من مزودى خدمة أبل أو من الشركة لمدة 5 سنوات بعد توقف بيع المنتج أو لفترة أطول، حيثما يقتضى القانون ذلك، ولقد أوقفت أبل دعمها لبعض المنتجات المتقادمة تقنيًا".

وتم إطلاق iPhone 5c بهيكل بلاستيكى فى عام 2013 باعتباره هاتف رخيص، ووفقًا لشركة أبل، فإن المنتجات القديمة هى تلك التى لم يتم بيعها منذ أكثر من 5 سنوات وأقل من 7 سنوات، أو التى توقفت مبيعاتها منذ أكثر من 7 سنوات.

وأضافت أبل مؤخرًا الجيل السابع من iPod Nano إلى قائمة المنتجات القديمة، إذ تم تصنيفه رسميًا الآن على أنه "عتيق"، حيث مر خمس سنوات دون رؤية أى تحديث، وإلى جانب iPod Nano ، تمت إضافة الجيل الخامس من iPod Touch أيضًا إلى القائمة.