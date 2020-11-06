شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة تسهل على المطورين السماح للاعبين باختبار ألعابهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة Valve الأمريكية للألعاب لطرح ميزة جديدة بخدمة Steam، والتى ستستمح للمطورين بدعوة الأشخاص لاختبار ألعابهم مباشرةً من عميل دون الحاجة إلى مفتاح تجريبي، وستسمح الميزة الجديدة، المسماة Steam Playtest، للمختبرين المهتمين بالضغط فوق زر في قائمة اللعبة في متجر Steam لطلب الوصول وإضافتهم إلى قائمة الانتظار.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، سيتمكن المطورون من معرفة عدد الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى الاختبار، وعدد الأشخاص الذين أعربوا عن اهتمامهم وينتظرون الوصول، وعدد الأشخاص الذين تمت دعوتهم للاختبار.

وسيكون بإمكان المطورون أيضًا إضافة المزيد من المختبرين من شاشة حالة Playtest وعندما ينهي المطورون الاختبار، ستتم إزالة الزر الذي يطلب الوصول إليه من صفحة متجر Steam الخاص باللعبة، وسيتم سحب اللعبة من مكتبات المستخدمين.

وتقول Valve، إن Playtests لا يُقصد بها أن تحل محل Steam Early Access، وأن الألعاب يمكن أن تحتوي على Playtest جنبًا إلى جنب مع إصدار الوصول المبكر.

ولن تدعم Playtests أيضًا التجارة أو تحقيق الدخل، حيث يوضح Valve أن Steam Playtests في مرحلة تجريبية الآن وأن الأدوات قابلة للتغيير، ولكن إذا كنت ترغب في تجربة Playtests للعبتك، فإن Valve لديها نموذج اتصال يمكنك ملؤه.