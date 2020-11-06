شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تغير طريقة عمل متاجرها فى فرنسا وبريطانيا مع بدء الإغلاق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء عمليات الإغلاق فى عدد من دول العالم ومن ضمنها المملكة المتحدة وفرنسا، فإن متاجر أبل فى تلك البلدان على وشك تغيير طريق تعاملها، فبدءًا من اليوم 6 نوفمبر فى المملكة المتحدة، ستحول أبل المتاجر إلى خدمة Storefront، حيث تقدم خدمة "اضغط واجمع" click-and-collect فقط، لكن قبل أن تتمكن من استلام أى طلبات، ستحتاج إلى حجز موعد وتلقى رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني.

وقالت الشركة فى بيان لموقع iMore: "تسمح واجهات متاجر أبل Express للعملاء بالحصول على الطلبات عبر الإنترنت فى نافذة آمنة ومريحة، لكن التجول بالمتجر غير مسموح به، ويتم تقديم الخدمة فقط بعد حجز موعد، كما تتيح الخدمة نفس الاستلام المريح للطلبات والمرتجعات، لكن Genius Support غير متوفر"، كما لم تقم أبل بتحديث حالة برنامج ترقية هواتف أيفون، والذى يتوفر فقط فى المتاجر فى المملكة المتحدة.

بدأ إغلاق COVID-19 اليوم فى المملكة المتحدة وسوف يمتد حتى الثانى من ديسمبر على أقرب تقدير، اعتمادًا على مدى سرعة انخفاض معدل العدوى، وتنص القواعد أن الخدمات الأساسية فقط مثل محلات البقالة والعيادات والصيدليات قد تظل مفتوحة، بينما يجب إغلاق المتاجر غير الأساسية للملابس والأثاث والإلكترونيات والسيارات وغيرها.

ومع ذلك، قد تقدم الشركات خدمات "اضغط واجمع" click-and-collect أو خدمات التوصيل من خلال السيارة، كما توجد قيود مشابهة جدًا فى فرنسا، حيث بدأت أبل خدمتها الأسبوع الماضى فى سبعة متاجر.