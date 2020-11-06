آبل تواجه مشكلة كبيرة بإنتاج هاتف iPhone 12 Pro‏‎

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

لم تتوقع العملاقة الأمريكية شركة ابل الإقبال الكبير على أحدث هواتفها من سلسلة ايفون .

وتكافح شركة آبل لإنتاج وحدات جديدة من أحدث إصداراتها من هواتف iPhone 12، خاصة هاتف iPhone 12 Pro؛ بسبب القيود التجارية وتباطؤ عملية التصنيع بسبب وباء فيروس كورونا، مما يصعّب قدرتها على تلبية طلبات متزايدة.

وذكرت وكالة بلومبرغ الإخبارية أن معاناة آبل تأتي رغم تعدد الجهات الموردة لتصنيع وحداتها، لكنها فوجئت بمستويات طلب مرتفعة على الطرازين الأغلى ثمنًا اللذين تم طرحهما للبيع الشهر الماضي.

وأشارت الوكالة الإخبارية إلى أن أحد أسباب إبطاء الإنتاج وإطالة أوقات التسليم يرجع إلى نقص عنصر أو عنصرين محددين في طرازات هواتف الـ Pro، حتى أن آبل قررت نقل بعض المكونات المخصصة لجهاز iPad Pro (بشكل أساسي الرقاقة والليدار)، إلى iPhone 12 Pro.

ورأت بلومبرغ أن أحد أسباب مشاكل آبل يتعلق بالعقوبات المفروضة على هواوي، حيث تحاول الولايات المتحدة منع الشركة الصينية من الوصول إلى تلك المكونات، ما اضطر عملاق التقنية الصيني هواوي لتجميع وادخار مخزون هائل منها من الأسواق تكفي لتلبية وتشغيل خطوط إنتاجه لفترة من الوقت.

ووفقًا لـ Nikkei Asia أيضًا، فقد أبدت آبل، صاحبة شعار التفاحة المقضومة، استعدادها للتضحية بإنتاج مليوني جهاز iPad؛ من أجل توفير مكونات جديدة لخطوط إنتاج iPhone كأولوية قصوى لمواكبة الطلب.

كما أن الزيادة في الطلب لا تتعلق فقط بجهاز iPhone 12، حيث طلبت آبل من مورديها تغطية إنتاج 20 مليون وحدة تشمل هواتف iPhone 11 وiPhone SE وiPhone XR، بحلول الأعياد وبداية العام 2021.

ويمثل هذا ما يقرب من ربع حجم طلبات iPhone 12 و12 Pro (اُنتج ما بين 75 و80 مليون وحدة).