إسوارة Honor Band 6 الجديدة تطمس الخط الفاصل بين الإسوارة الذكية والساعات الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بالكشف عن العضو الأحدث في تشكيلة إسوارات اللياقة البدنية Honor Band Series تحت إسم Honor Band 6. هذه الإسوارة الذكية الجديدة من العلامة التجارية الصينية تأتي بترقية كبيرة مقارنة مع إسوارة Honor Band 5، فهي تأتي مع شاشة AMOLED بحجم 1.47 إنش وبدقة 368×194 بكسل مع طبقة زجاجية واقية منحنية الأطراف. وبفضل هذه الشاشة، ستكون إسوارة Honor Band 6 قد قامت بطمس الخط الذي يفصل بين إسوارات اليد الذكية والساعات الذكية. وبغض النظر عن الشاشة، فهذه الإسوارة الجديدة تُعتبر أعرض وأسمك مقارنة مع سابقتها على الرغم من أنها تبدو أقصر بعدة ملمترات. وبالنسبة للوظائف الأخرى، فهي تشبه الإسوارة التي تم إطلاقها في العام الماضي.

لا تزال Honor Band 6 تقوم بتتبع معدل ضربات القلب ومراقبة الأكسجين في الدم وتتبع النوم بالإضافة إلى إدارة صحة المرأة. وعلاوة على ذلك، فهي مصممة لتتبع النشاط بحيث تستطيع التعرف على 10 رياضات مُختلفة مع العلم بأنها مُصممة لتقاوم الماء في عمق يصل إلى 50 مترًا. بمجرد ربطها مع الهاتف الذكي عبر البلوتوث، يُمكن أن ترن هذه الإسوارة في معصمك عندما تتلقى إشعارات، كما أنها ستتيح لك التحكم في الأغاني.





Honor Band 6 تتيح لك أيضًا خيار الإختيار بين عدد كبير من الواجهات من خلال التطبيق المصاحب للهاتف الذكي. يتم شحنها من خلال شاحن مغناطيسي خاص، وتم تقييم عمر البطارية في حدود 14 يومًا على الرغم من أنه من المفترض أن يكون ذلك مع تفعيل وضع توفير الطاقة. الأبعاد الخاصة بهذه الإسوارة من دون الأحزمة هي 43 × 25.4 × 11.45 ملمتر، كما أنها تزن 18 جرامًا.

سيتم بيع إسوارة Honor Band 6 مقابل 249 يوان صيني، وهو ما يُعادل 37 دولار أمريكي، في حين سيتم بيع النسخة المُزودة برقاقة NFC مقابل 289 يوان صيني، وهو ما يُعادل 43 دولار أمريكي. الطلبات المسبقة ستبدأ في الصين اليوم، في حين سيتم عرض الدفعة الأولى للبيع بشكل رسمي في اليوم 11 نوفمبر. وللآسف، ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هذه الإسوارة الذكية على الصعيد العالمي وما إذا كانت Honor تخطط للقيام بذلك في المقام الأول.