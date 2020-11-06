شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 مزايا بنظام التشغيل iOS على هواتف أيفون هتسهل شغلك وتوفر وقتك.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى كل إصدار جديد من نظام التشغيلiOS من أبل مع العديد من الميزات الجديدة التى تساعد على تعزيز الإنتاجية، حيث تحرص شركة أبل باستمرار على دفع التحديثات المنتظمة لنظام التشغيل أو التطبيقات لتوفير طُرق مفيدة للغاية للمستخدمين لإنجاز أعمالهم، خاصة أولئك الذين يريدون إنجاز المزيد من العمل فى وقت أقلإليك 3 ميزات فى نظام التشغيل iOS تساعدك على تحسين الإنتاجية:

1- اطلب من Siri إخبارك بهوية المتصلين:

إذا كنت تقود السيارة أو تمارس التمارين الرياضية وهاتفك فى جيبك أو بعيدًا عن متناول يدك، ولكنك متصل به عبر سماعات البلوتوث أو سماعات الرأس اللاسلكية، فيمكنك ضبط إعداد المساعد الصوتىSiri وجعله يعلن عن اسم المستخدم الذى يتصل بك حتى تتمكن من اتخاذ قرار سريع بشأن استقبال هذه المكالمة الآن أو تأجيل الرد عليها بعد الانتهاء من التمرين أو التوقف عن القيادة.

انتقل إلى تطبيق الإعدادات فى هاتفك آيفون الخاص بك .

اضغط على خيار (الهاتف) Phone.

اضغط على خيار (أعلن عن المكالمات) Announce Calls.

فى النافذة الجديدة التى تظهر لك، حدد الإدخال الذى يناسب احتياجاتك وهي: (دائمًا) Always أو (سماعات الرأس والسيارة) Headphones & Car ، أو (سماعات الرأس فقط) Headphones Only.

أو (سماعات الرأس والسيارة) ، أو (سماعات الرأس فقط) بمجرد اختيار الخيار الذى يناسبك سيقوم المساعد الصوتى الآن بنطق اسم المتصل قبل أن تُجيب على المكالمة .

لتفعيل هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:2- تخصيص مركز التحكم لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة:

يُعد (مركز التحكم) Control Center فى نظام التشغيل iOS طريقة فعالة للغاية لفرز التطبيقات والوظائف التى تستخدمها بشكل شائع لتسهيل الوصول إليها فى لمح البصر، ولكن يمكنك تخصيص مركز التحكم الخاص فى هاتفك لتحقيق أقصى قدر من سهولة الاستخدام عبر أى عدد من التطبيقات والميزات التى يدعمها، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات فى هاتف آيفون الخاص بك .

اضغط على خيار (مركز التحكم) Control Center.

اضغط على خيار (تخصيص عناصر التحكم) Customize Controls.

سيظهر لك قسمين هما: (تضمين) Include الذى يعرض لك التطبيقات والميزات التى تم تفعيلها فى هاتفك والتى ستظهر فى مركز التحكم عند التمرير لأعلى من أسفل الشاشة، بينما يعرض لك قسم (المزيد من عناصر التحكم) More Controls الميزات والتطبيقات المتاحة لإضافتها لتخصيص طريقة العرض الخاصة بهم .

3- تفعيل الإضافات فى متصفح سفاري:

قامت أبل أخيرًا بتضمين دعم (الإضافات) Extensions فى متصفح سفارى فى نظام التشغيل iOS 14 للسماح بالدعم عبر التطبيقات والوظائف الإضافية التى تجعل المتصفح يعمل تقريبًا مثل إصدار سطح المكتب فى نظام التشغيل macOS.

وتتيح أبل مجموعة من الإضافات التى توفر لك العديد من الميزات والوظائف أثناء استخدام متصفح سفارى فى هاتف آيفون، بعض هذه الإضافات أصلية، مثل: النسخ أو الطباعة وبعضها تابع للجهات الخارجية، ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على أيقونة (مشاركة) Share فى المتصفح لإظهارها فى قائمة فرعية.