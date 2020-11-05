شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتهاء اختبارات مظلات هبوط بعثة ExoMars-2022 على المريخ بحلول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ريني بيشل، ممثل وكالة الفضاء الأوروبية في روسيا، أن الاختبارات الأخيرة لمظلات محطة الهبوط على المريخ للبعثة الروسية -الأوروبية ExoMars-2022 ستنتهي في 2021، وقال بيشال في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "نناقش إجراء اختبارات لمنظومة مظلات هبوط المحطة على ارتفاعات عالية في السويد في شهر مايو 2021 استنادًا إلى نتائج الاختبارات التي ستجري في نوفمبر الجاري في الولايات المتحدة".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، من المقرر إطلاق المحطة ExoMars-2022 إلى المريخ في 20 سبتمبر 2022 باستخدام صاروخ النقل الروسي "بروتون-إم" مع وحدة التعجيل "بريز-إم" من مطار بايكونور الفضائي. ومن المنتظر هبوطها على كوكب المريخ في 10 يونيو عام 2023.

وعلى جانب آخر تم الإعلان عن أن نظام Starship من الجيل التالي من شركة SpaceX سيساعد على تنظيف مدار الأرض فى الوقت الذى لا تقوم به المركبة برحلات إلى القمر والمريخ.

وتعد مركبة Starship هي أساس هدف استعمار المريخ لإيلون ماسك مؤسس SpaceX، قائلا إنه إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فإن العديد من مهام Starship ستشمل إطلاق الأشخاص إلى أماكن كونية بعيدة وفي رحلات فائقة السرعة من نقطة إلى نقطة، وأقمار صناعية محمولة إلى المدار، وربما جمع وإزالة المركبات المعطلة الكبيرة بشكل خاص والقطع المزعجة من نفايات الفضاء.