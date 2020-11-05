شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يصوت رواد الفضاء من خارج الأرض بالانتخابات الأمريكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا، عن أن معظم الرواد الذين يصوتون أثناء وجودهم في الفضاء يختارون التصويت كمقيمين في تكساس، لأنهم ينتقلون إلى هيوستن للتدريب قبل بدء مهمتهم، ويسمح قانون عام 1997 الصادر عن ولاية تكساس بالتصويت القانوني من الفضاء، مع نظام اقتراع غيابي محدد لرواد الفضاء للتصويت بعنوان "مدار أرضي منخفض".

وفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، يتعين على ناسا اختبار إمكانية ملء بطاقة الاقتراع، قبل أن يتمكن رائد الفضاء من التصويت، ويرسل كاتب المقاطعة بطاقة اقتراع اختبارية إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن ويقوم جهاز كمبيوتر للتدريب بمحطة فضاء باختبار ما إذا كان شخص ما قادرًا على ملء الاقتراع وإرساله مرة أخرى إلى الموظف.

إذا نجح الاقتراع في الاختبار، يتم تشفير الاقتراع الحقيقي وإرساله إلى رائد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، ويرسل الكاتب أيضًا أوراق اعتماد خاصة بعضو طاقم التصويت للأمان في فتح الاقتراع.

يملئها رائد الفضاء بعد ذلك إلكترونيًا ويرسلها عبر البريد الإلكتروني مرة أخرى إلى كاتب المقاطعة لتسجيل التصويت، ويمتلك الموظف أيضًا كلمة مرور للتأكد من أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه فتح البريد الإلكتروني.

ويجب على رائد الفضاء المصوت أن يرسل تصويته بحلول الساعة 7 مساءً، وهو التوقيت المركزي في يوم الانتخابات لفرز الأصوات.

وعلى الرغم من أن هذا الأمر ليس جزءًا رسميًا من العملية، إلا أن رائدة ناسا كيت روبينز أنشأت كشك التصويت الخاص بها على متن المحطة الفضائية، وووضعت لافتة مكتوبة بخط اليد كتب عليها "كشك التصويت في محطة الفضاء الدولية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصوت بها روبينز من الفضاء، فكانت أيضًا في المحطة الفضائية خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2016.