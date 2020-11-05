تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسمياً عن هاتفي Moto G9 Power وMoto G 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا اليوم عن أحدث هواتفها المتوسطة Moto G9 Power وMoto G 5G، حيث تقدم هاتف G9 Power بقدرة بطارية 6000 mAh، بينما يأتي هاتف Moto G 5G بسعر منخفض في فئة 5G.

مواصفات هاتف Moto G9 power

يتميز هاتف Moto G9 Power بشاشة LCD بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تأتي الشاشة بثقب في الجانب الأيسر لكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز هاتف Moto G9 Power بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية مع شعار موتورولا.

وتدعم الشركة هاتف Moto G9 Power برقاقة معالج Snapdragon 662، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

ويدعم هاتف Moto G9 Power بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية شحن بقدرة 20W، كما يدعم الشحن عبر منفذ USB C، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة My UX، كما ينطلق الهاتف للسوق الأوروبي بسعر 200 يورو، ويتوفر في أسواق آسيا والشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة.

مواصفات هاتف Moto G 5G

ينطلق هاتف Moto G 5g بحجم شاشة 6.7 إنش، كما تتضمن الشاشة ثقب في المنتصف للكاميرة الأمامية، أيضاً يعد أحدث إصدارات 5G منخفضة التكلفة، ويضم رقاقة معالج Snapdragon 750G.

كما يأتي هاتف Moto G 5g بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، مع شاحن 20W، ومنفذ USB C، كما يدعم معايير IP52 لمقاومة رذاذ الماء، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 10، وواجهة My UX.

هاتف Moto G 5g ينطلق بألوان الفضي والرمادي، ويتوفر بإختيارين في الذاكرة العشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وأيضاً سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت بسعر 300 يورو.

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