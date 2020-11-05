تكنولوجيا: شاومي تعلن عن تقنية العدسات الجديدة التي تدعم إدخال الإضاءة بنسبة 300%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن تقنية العدسات الجديدة التي تدعم السحب لإدخال أعلى نسبة من الإضاءة تصل إلى 300%.

إستعرضت شاومي في مؤتمر المطوريين الذي عقد اليوم تقنية الشركة الجديدة في عدسات الكاميرة، حيث كشف Zeng Xuezhong عن تقنية العدسات المميزة بالحجم الكبير والقابلة للسحب لجذب أكبر قدر من الإضاءة.

وترتكز تقنية شاومي الجديدة على فكرة تصميم الكاميرات الإحترافية من خلال عدسات قابلة للسحب تحاكي تصميم العدسات في الكاميرات الإحترافية، مما يدعم المستخدم في إدخال إضاءة بنسبة أكبر، والحصول على مؤثرات بصرية أفضل.

أيضاً أكد Zeng Xuezhong على أن نسبة الإضاءة التي تجذبها هذه التقنية تصل إلى 300%، كما أن هذه التقنية تدعمها تقنية أخرى من شاومي لمقاومة الإهتزازات، لإنتاج صور تتميز بإستقرار أعلى.

من جانب أخر تدعم تقنية شاومي في العدسات القابلة للسحب إنتاج صور بوضوح ونقاء أعلى بنسبة 20%، كما أكدت شاومي على أن هذه التقنية ستشق طريقها للهواتف الذكية قريباً.

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