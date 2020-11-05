Honor 10X Lite سيخرج من السعودية نحو الأسواق العالمية إبتداءً من 10 نوفمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Honor 10X Lite متاح بالفعل في المملكة العربية السعودية، ولكنه سيشق طريقه أخيرًا إلى الأسواق العالمية في اليوم 10 نوفمبر، فهذا بالفعل ما أكدته لنا العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم.

للتذكير، الهاتف Honor 10X Lite الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

الهاتف Honor 10X Lite الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل كذلك للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10، ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

الهاتف Honor 10X Lite الجديد معروض الآن بالفعل للشراء في المملكة العربية السعودية مقابل ما يُعادل 799 ريال سعودي علمًا أنه متاح باللون الأسود والأخضر والرمادي المتدرج.