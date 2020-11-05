هاتف LG القابل للف قد يحمل إسم LG Rollable، وقد يصل في شهر مارس المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - يعمل قسم LG Explorer الذي أشرف على تصميم وتطوير الهاتف LG Wing على هاتف ذكي جديد يضم شاشة OLED قابلة للف، والذي سيتم إطلاقه في العام المقبل. لقد قامت شركة LG بالتشويق لهذا الهاتف في نهاية حدث الإعلان عن الهاتف LG Wing، وتُفيد الشائعات الأخيرة أن الجهاز الجديد سيصل في شهر مارس المقبل.

إذا كنت تتساءل ما الذي ستُطلقه شركة LG على هذا الهاتف الفريد، فلا داعي للقلق، لأن الشركات إختارت إسمًا وصفيًا قدر الإمكان. في الواقع، لقد تم رصد شركة LG تقدم طلبًا لمكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية للحصول على الإسم LG Rollable. الإسم بسيط ومباشر، وهو مماثل نوعًا ما لـ Galaxy Fold قبل طرح الطرازات التي تحمل عبارات ” Z ” و ” 5G “.

تم تقديم الطلب من قبل الوسيط Mitscherlich من مدينة ميونخ الألمانية، والذي قدم أيضًا نيابة عن LG طلبات مماثلة من قبل، بما في ذلك LG The Roll و LG Double Roll و LG Dual Roll و LG Bi-Roll و LG Roll Canvas. من بين هؤلاء، يبدو LG Rollable في رأينا المتواضع هو الأفضل، ولكن ما هو رأيكم؟

يشير طلب الحصول على العلامة التجارية LG Rollable أن هذا عبارة عن هاتف ذكي، والذي قد يدعم حتى القلم الإلكتروني. لاحظ أن الصورة أعلاه ليست مُسربة، وإنما صورة حاسوبية تجسد لنا الشكل الذي قد يأتي به الهاتف، فقط حتى تتمكن من الحصول على فكرة عما يمكنك توقعه.