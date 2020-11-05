مستشعر ISOCELL Vizion 33D ToF الجديد من سامسونج يأتي مع قدرات مميزة

فاطمة أيت طالب - دبي - مستشعر ISOCELL Vizion 33D الجديد من شركة سامسونج عبارة عن مستشعر Time Of Fligh قادر على توفير بيانات دقيقة عن المسافة وتتبع العناصر السريعة الحركة لأغراض التركيز البؤري التلقائي السريع وطمس الخلفية في الفيديوهات.

يقوم هذا المستشعر الجديد من الشركة الكورية الجنوبية بإنتاج خرائط للعمق بدقة 640×480 بكسل. يمكنه قياس مسافات تتراوح بين 0.2 متر و 5 أمتار بدقة 10bit أو 12bit. يمكنه أن يصل إلى سرعة 120 إطار في الثانية في حالة التتبع الفوري.

أثناء إستخدامه كمساعد لتسريع عملية الضبط التلقائي للصورة، يتطلب المستشعر ISOCELL Vizion 33D الجديد 200 ميغاواط من الطاقة. وفيما يخص مقدار الطاقة المطلوب في حالة التتبع، فهو يختلف حسب الحاجة، فعلى سبيل المثال، في حالة ألعاب الواقع المعزز أو طمس الخلفية في الفيديوهات، فمقدار الطاقة المطلوب هنا يصل إلى 400 ميغاواط، ولكن لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى إستنزاف بطارية الهاتف بسرعة كبيرة.

تُقلل تقنية Deep Trench Isolation التي تعد جزءًا من مستشعرات ISOCELL من التحدث المتقاطع بين البكسلات، مما يساعد المستشعر على فصل الموضوع بشكل نظيف عن الخلفية.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أيضًا إستخدام مستشعر ISOCELL Vizion 33D من أجل خاصية التعرف على الوجه لغرض تأمين عمليات الدفع عبر الهواتف الذكية وفتح الهاتف، لذلك قد ترى هذا المستشعر بجوار الكاميرا الأمامية، وليس فقط في الخلف.

إستخدمت شركة سامسونج بالفعل مستشعر Time Of Flight في الهاتف Galaxy S20 Ultra، ومن المتوقع أن تُروج لمستشعرها الجديد من خلال إضافته إلى هواتفها الذكية المستقبلية بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى. تُعتبر Sony حاليًا هي الشركة الرائدة في السوق في إنتاج مستشعرات Time Of Flight بحصة 50 في المئة، وهذا يبدو منطقيًا في حالة إذا علمنا أن هواتف iPhone ولوحيات iPad تستخدم مستشعرات Sony.