هواتف Galaxy S21 Series ستأتي مسبقًا مع سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Beyond

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد صدور تقرير عن إطلاق تشكيلة Galaxy S21 Series في وقت مبكر عن المعتاد في العام المقبل، فنحن هنا الآن مع معلومات حول محتويات علبة الهاتف. لن يتم تضمين سماعات AKG السلكية بعد الآن في علب هواتف سامسونج الرائدة، ولكن سيتم تعويضها بخليفة +Galaxy Buds والتي من المتوقع أن تحمل إسم Galaxy Buds Beyond.

حتى الآن، قامت شركة سامسونج بعرض سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها مجانًا على عملائها، ولكن فقط في حالة إذا قاموا بطلب هواتفها الذكية الرائدة بشكل مسبق. مع تشكيلة Galaxy S21 Series، تُخطط الشركة الكورية لتضمين سماعاتها اللاسلكية في علب هواتفها الذكية الرائدة.

بالحديث عن العلب. تأتي هذه الأخبار مباشرة بعد إطلاق شركة آبل لتشكيلة iPhone 12 Series، والتي تفتقر إلى سماعات الأذن والشاحن أيضًا، بينما تقوم سامسونج بتدعيم علب هواتفها الذكية بسماعات لاسلكية حقيقة للأذن تُكلف قدرًا أكبر من المال. ومع ذلك، لم يتم تأكيد أي شيء في الوقت الراهن، لذا نقترح عليك إدارة توقعاتك خصوصًا إذا علمنا أن هذا التقرير يقول عكس ما سمعناه قبل أسبوع.