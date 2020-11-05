العضو التالي في تشكيلة Xiaomi Mi Mix قادم في العام 2021 مع بعض المواصفات المثيرة للإعجاب

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما كانت تشكيلة Xiaomi Mi Mix تتمحور حول الإبتكار. ومع ذلك، فقد توقفت هذه التشكيلة هذا العام، ولكن من المتوقع أن يصل الهاتف التالي في التشكيلة في العام 2021، على الأقل وفقًا للمسرب الصيني البارز Digital Chat Station.

ووفقًا له، فسوف سيضم الهاتف التالي في تشكيلة Xiaomi Mi Mix مواصفات تقنية مثيرة جدًا للإعجاب، وبدلاً من الشاشة التي تلتف حول الإطار، فسوف يتم هذه المرة إستخدام شاشة قابلة للطي.

قائمة المواصفات التقنية نارية، فهي تشمل الشحن السريع بقوة 200W. الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra الحالي يدعم بالفعل الشحن السريع بقوة 120W مما يُخول له شحن 40 في المئة من البطارية في غضون خمس دقائق وكامل البطارية في غضون 26 دقيقة فقط. ومع ذلك، خلال الإختبارات إتضح أن هذا الهاتف يصبح ساخنًا جدًا وليس لدينا أي سبب للإعتقاد بأن العضو التالي في تشكيلة Xiaomi Mi Mix لن يُصبح أكثر سخونة إذا كان يدعم الشحن السريع بقوة 200W.

يُقال أن شاشة هذا الهاتف ستكون قابلة للطي وستمتاز بدقة QuadHD. لا نعرف ما إذا كان هذا الهاتف سيتبنى تصميمًا صدفيًا مثل Motorola Razr 5G و Galaxy Z Flip أو ما إذا كان سيتبنى تصميمًا يشبه Galaxy Fold و Galaxy Z Fold 2. على أي حال، سيتعين علينا الإنتظار قبل أن نتأكد من كل شيء، ولكن هذه الشائعات تشير إلى أن العضو التالي في تشكيلة Xiaomi Mi Mix سيكون واعدًا جدًا.