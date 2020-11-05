تطبيق Spotify أصبح الآن يعمل بشكل مستقل على ساعات Apple Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد ما يقرب من عامين من إصدار تطبيقها الخاص للساعة الذكية Apple Watch، أصبح بإمكان Spotify الآن العمل بشكل مستقل على جميع ساعات Apple Watch Series 3 والإصدارات الأعلى دون الحاجة إلى الإقتران بـ iPhone. يتيح لك هذا بدوره بث الأغاني إلى سماعة لاسلكية أو مكبر لاسلكي للصوت. يجلب التحديث بثًا مستقلاً إلى طرازات Apple Watch المتوافقة التي تعمل بتقنية WiFi فقط والشبكات الخلوية والتي تستخدم نظام WatchOS 6.0 أو إصدار أعلى.

حتى الآن، يُمكن إستخدام تطبيق Spotify على الساعة الذكية Apple Watch للتحكم عن بُعد في الأغاني أثناء إقترانها بـ iPhone. لا يزال التحديث الجديد يشق طريقه للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية ويظهر خيار البث الجديد على التطبيق مع عبارة ” Beta ” لدى بعض المستخدمين. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم إصدار هذا التحديث الجديد على نطاق أوسع في الأيام المقبلة.

إنضم تطبيق Spotify الآن إلى تطبيقات Pandora و Apple Music التي أصبحت بدورها تعمل على طرازات Apple Watch الحديثة بشكل مستقل، وهذه هي التطبيقات الموسيقية الثلاثة الوحيدة التي تدعم الآن البث المستقل على ساعات آبل الذكية.