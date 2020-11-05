شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من فيس بوك لـ تويتر وتيك توك.. هكذا تعاملت السوشيال ميديا مع الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت ليلة الانتخابات بالطريقة التى توقعها العديد من الخبراء، إلا أنها كانت بمثابة فرصة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعى لإثبات مدى كفاءة سياساتهم للانتخابات المتنازع عليها منذ وقتًا طويلاً، وفيما يلى الجهود التى بذلتها كافة شركات التكنولوجيا حتى الآن:

تويتر:

أوضح موقع تويتر قبل أشهر من الانتخابات أنه يأخذ دوره فى منع انتشار المعلومات المضللة على محمل الجد، ونفذت الشركة عددًا من التغييرات فى سياستها خلال الأسابيع المقبلة للتحضير لأنواع التهديدات التى قد تواجهها.

وقبل يوم الانتخابات، أصدرت الشركة تحذيرًا مبكرًا بأنها ستصنف المشاركات التى تحاول إعلان النصر قبل الأوان، وشرحت كيف ستحدد متى تكون النتيجة "رسمية"، لكن الاختبار الحقيقى جاء عندما بدأ ترامب فى التغريد، فعندما غرد الرئيس فى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء قائلاً: "إنهم يحاولون سرقة الانتخابات"، أضافت الشركة ملصقًا لهذه التغريدة فى غضون دقائق، والذى وصف التغريدة بأنها "مضللة"، مع منعها من الظهور مباشرة لدى المستخدمين، كما قامت الشركة بتعطيل إعادة التغريد والإعجاب، وبحلول بعد ظهر الأربعاء، صنفت الشركة خمس تغريدات للرئيس ترامب ووصفتها بالمضللة.

صنف موقع تويتر أيضًا عددًا من التغريدات الأخرى من الجمهوريين البارزين والحسابات المؤثرة الأخرى لخرق قواعده، ففى يوم الثلاثاء، أضافت الشركة ملصقًا إلى تغريدة من حساب حملة ترامب الانتخابية، قالت به إن الرئيس قد فاز بولاية ساوث كارولينا قبل أن تكون النتائج فى الولاية نهائية، كما أضافت ملصقا لتغريدة من حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، قال بها إن ترامب فاز بفلوريدا قبل الدعوة إلى السباق، وأضاف موقع تويتر أيضًا إشعارًا إلى تغريدة من مرشح مجلس الشيوخ فى نورث كارولينا توم تيليس، الذى قال إنه فاز بسباقه.

بشكل متقطع يوم الثلاثاء، أغلقت الشركة حفنة من الحسابات رفيعة المستوى "لخرق البريد العشوائى للشركة أو سياسات السلوك البغيض"، حسبما ذكرت شبكة إن بى سى نيوز، وتضمنت الحسابات المحظورة مرشحًا سابقًا للكونجرس، وكتب على تويتر أن "المهاجرين سيدخلون الولايات المتحدة ويرتكبون العنف إذا لم يتم انتخاب ترامب".

وقامت الشركة يوم الأربعاء أيضًا بإضافة تحذيرات إلى العديد من التغريدات بما فى ذلك رسائل من إريك ترامب والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلى ماكنانى، اللتين غردتا بأن الرئيس فاز فى ولاية بنسلفانيا.

فيس بوك:

حذر فيس بوك أيضًا فى وقت مبكر من أنه سيصنف المنشورات التى تعلن الفوز قبل الأوان، وأضافت الشبكة الاجتماعية تسميات لجميع منشورات ترامب المتعلقة بالانتخابات، كما صنفت منشورات جو بايدن على فيس بوك، على الرغم من عدم إعلان أى من مشاركاته الفوز صراحة.

وقالت الشركة فى بيان فى وقت مبكر يوم الأربعاء: "بمجرد أن بدأ الرئيس ترامب فى تقديم مزاعم سابقة لأوانها بالفوز، بدأنا فى إرسال إشعارات على فيس بوك وانستجرام تفيد بأن الأصوات لا تزال قيد الفرز وأن الفائز غير متوقع، ونقوم أيضًا تلقائيًا بتطبيق التصنيفات على مشاركات المرشحين بهذه المعلومات."

لكن موقع فيس بوك تعرض أيضًا لانتقادات لأن تصنيفاته ليست واضحة مثل علامات تويتر، والتى وصفت صراحة تعليقات الرئيس بأنها مضللة، لكن لا يفعل فيس بوك أيضًا أى شيء لمنع هذه المنشورات من الانتشار على نطاق أوسع.

لكن قامت الشركة بخنق نظريات المؤامرة، مثل الادعاء بأن استخدام أقلام sharpie قد تكون قد أثرت على فرز الأصوات، لكن استمرت مشاركات ترامب فى الانتشار على نطاق واسع، واعتبارًا من صباح الأربعاء، كانت تعليقات الرئيس (التى تم تصنيفها الآن) من بين أكثر المشاركات مشاركة على المنصة وفقًا لبيانات التحليلات التى نشرها مراسل CNN دونى أوسوليفان.

وقال فيس بوك فى وقت متأخر من ليلة الانتخابات إن سياسته بشأن الملصقات لن تنطبق على مرشح أعلن قبل الأوان فوزه فى دولة فردية، وقالت الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال إن السياسة ستنطبق فقط على "الدعوات المبكرة للنتيجة النهائية للسباق الرئاسى، لكن مسؤولى الشركة قالوا يوم الأربعاء إن فيس بوك "يوسع" القواعد لتطبيقها على مستوى الدولة أيضًا.

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وجاء التغيير عندما نشرت الشبكة الاجتماعية منشورًا من السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلى ماكنانى، التى قالت إن ترامب فاز فى ولاية بنسلفانيا.

إنستجرام

استخدم إنستجرام ملصقات شبيهة جدًا بتلك الخاصة بفيس بوك، وكان التطبيق يضيف رسائل انتخابية إلى مشاركات المستخدمين لبعض الوقت قبل الانتخابات، ولكن كانت هناك أيضًا بعض السقطات، مثل إشعار إنستجرام يوم الثلاثاء والذى أبلغ بعض المستخدمين أن "غدًا هو يوم الانتخابات"، والذى يبدو أنه يتعارض مع سياسة الشركة التى تحظر المعلومات الخاطئة حول كيفية التصويت.

وقالت الشركة إن الإخطار الخاطئ كان نتيجة خلل لم يؤثر إلا على عدد "صغير" من المستخدمين، على الرغم من رفض انستجرام تحديد عددهم، وبحلول صباح الأربعاء، وضع انستجرام وفيس بوك إشعارًا جديدًا أعلى خلاصات المستخدمين للتحذير من أن النتائج ليست نهائية بعد وأن بطاقات الاقتراع لا تزال قيد الفرز.

يوتيوب

اختار يوتيوب أيضًا وضع علامة على جميع مقاطع الفيديو المتعلقة بالانتخابات لم تكن النتائج نهائية بعد، ولكن كما أشارت ArsTechnica ، فإن الشركة لا تمنع المرشحين صراحة من إعلان الفوز قبل الأوان، وبدلاً من ذلك، تحظر إرشادات الشركة "الادعاءات المضللة حول التصويت أو المحتوى الذى يشجع على التدخل فى العملية الديمقراطية".

وحذر الباحثون من أن البث المباشر على يوتيوب قد يظهر بشكل خاص المعلومات المضللة، حيث يمكن أن يحرف القائمون على البث نتائج الانتخابات أو الأحداث الأخرى، وهذا السيناريو الى حدث يوم الثلاثاء، عندما بدأت مجموعة من القنوات الشعبية فى بث "نتائج الانتخابات" قبل حتى إغلاق صناديق الاقتراع.

وقامت الشركة فى النهاية بإزالة فيديوهات البث، لكن بعضها استقطب الآلاف من المشاهدين، وأصبح أحدهم "واحدًا من أكثر مقاطع الفيديو انتشارًا على نطاق واسع على جوجل فى الولايات المتأرجحة" ، وفقًا للباحثين فى Election Integrity Partnership.

لكن الشركة رفضت يوم الأربعاء إزالة مقطع فيديو من One American News Network بعنوان "فاز ترامب"، وفى الفيديو، الذى أوردته CNBC لأول مرة، قال أحد المذيعين إنه كان هناك "نصر حاسم" لترامب، وأن تزوير الناخبين كان "متفشيًا".

وأخبر يوتيوب قناة CNBC أنه لن يحذفه لأن المقطع لا ينتهك قواعده، على الرغم من أنه يبدو مخالفاً لسياسات الشركة المعلنة مسبقًا، ومع ذلك قامت الشركة بسحب الإعلانات من الفيديو.

تيك توك

كانت انتخابات 2020 أول انتخابات رئاسية لـ TikTok، ويبدو أن التطبيق تجنب العديد من الخلافات الأكبر فى المنصات الأخرى، على الأرجح لأن ترامب منتقد قوى للشركة، وليس له حضور رسمى على التطبيق.

كما هو الحال مع المنصات الأخرى، صنف TikTok المحتوى المرتبط بالانتخابات وربطه بموارد حول معلومات التصويت والانتخابات، وقالت الشركة أيضًا إنها ستعمل مع مدققى الحقائق "لتقليل إمكانية اكتشاف" مقاطع الفيديو التى تدعى الفوز قبل اعلان النتائج، لكن المعلومات الخاطئة لا تزال مصدر قلق على النظام الأساسى، تمامًا كما هو الحال فى التطبيقات الأخرى.

وقال متحدث باسم الشركة إن TikTok: "نواصل إزالة المحتوى الذى ينتهك إرشادات المجتمع"، وأن "الكثير مما نزيله يعكس محتوى المرايا الذى يتم نشره عبر الإنترنت".

على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى انتشار عمليات الإزالة، إلا أن الشركة أكدت لمراسل نيويورك تايمز تايلور لورينز أنها أزالت مقاطع فيديو مضللة بمزاعم بتزوير انتخابات تم نشرها من بعض الحسابات البارزة.