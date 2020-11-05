شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه رسائل ذاتية الاختفاء بعد إعلان واتس آب عن طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق واتس آب عن طرح ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء خلال الشهر الجارى، وهى الميزة التى ظهرت بعدد من التطبيقات من قبل، والتى توعد المستخدم بحماية دردشته وتوفير طبقة أمان إضافية، وفيما يلى أهم المعلومات عن هذه الميزة:

رسائل ذاتية الاختفاء:

يطلق عليها ببعض التطبيقات بالرسائل ذاتية التدمير، نظرا لقدرتها على حذف نفسها تلقائيا لدى كلا الطرفين بعد مدة معينة يحددها المستخدم حسب رغبته، والتى تبدأ من ثوان معدودة وتصل لساعات وأيام طويلة.

فى حالة واتس آب، ستختفى الرسائل تلقائيا من نفسها بعد 7 أيام من تمكين الميزة سواء فى الدردشة الفردية أو الجماعية، ويتحكم الاختيار الأحدث فى جميع الرسائل فى الدردشة، ولن يؤثر هذا الإعداد على الرسائل التى أرسلتها أو تلقيتها مسبقًا فى الدردشة، ففى الدردشة الفردية، يمكن لأى مستخدم تشغيل الرسائل المختفية أو إيقاف تشغيلها، وفى الدردشة الجماعية، يمكن لمسؤولى المجموعة فقط تفعيل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء أو إيقافها.

وقالت الخدمة المملوكة لفيس بوك إن التحديث صُمم لمنح المستخدمين خيار جعل المحادثات "تبدو أخف وزنا وأكثر خصوصية، الميزة مشابهة لتلك التى استخدمها Snapchat ، منافس وسائل التواصل الاجتماعى منذ فترة طويلة والذى استلهم فيس بوك منه فى الماضي.

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كيفية تفعيل الميزة على واتس آب:

- افتح واتس آب وافتح الدردشة التى تريد تمكينها من خلالها.

- اضغط على اسم جهة الاتصال فى الجزء العلوى من النافذة.

- سترى خيارًا يسمى الرسائل ذاتية الاختفاء Disappearing Messagesاضغط عليه، وإذا طُلب منك ذلك، فاضغط على متابعة.

- حدد تشغيل / إيقاف كما هو مطلوب.