هونر تكشف موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد 10X Lite في أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 36 دقيقة

كشفت شركة “هونر ” لصناعة الإلكترونيات التابعة لمجموعة هواوي عن موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد 10X Lite في أوروبا .

من المقرر أن تطلق شركة ”هونر“ هاتفها الذكي الجديد ”Honor 10X Lite“ لأول مرة عالميًا في 10 نوفمبر في الساعة 2 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، من خلال حدث افتراضي ستبثه الشركة على الهواء مباشرة.

ووفقا للتسريبات السابقة، يعمل هاتف ”Honor 10X Lite“ الجديد بواسطة معالج Kirin 710A ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت وذاكرة تخزين 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

كما يمكنه تشغيل برنامج Honor MagicUI 3.1 على أساس Android 10.

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ولكن مثل العديد من هواتف Honor الذكية الأخرى التي تم إطلاقها منذ العام الماضي، فإن هذا الجهاز لا يأتي مع خدمات غوغل.

كما يأتي الجهاز بشاشة LCD تعمل بتقنية IPS مقاس 6.67 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل، بها فتحة ثقب في المنتصف لكاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل.

وسوف يحتوي هاتف Honor 10X Lite على كاميرا خلفية رباعية، تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر عمق 2 ميغابكسل.

ويتميز الهاتف الذكي أيضًا بقارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب، كما يحتوى على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، ويأتي أيضاً بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ USB من النوع C.