تكنولوجيا: سوني تعلن عن تأجيل الموعد المقرر لإطلاق PlayStation 5 في منافذ البيع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني اليوم عن تأجيل الموعد المقرر لإطلاق جهاز الألعاب الجديد PlayStation 5 في منافذ البيع، لذا لن تتوفر الأجهزة الجديدة في منافذ البيع في 12 أو 19 من نوفمبر.

كانت شركة سوني قد أشارت إلى خططها لبدء شحن الطلبات المسبقة من جهاز الألعاب PlayStation 5 في 12 من نوفمبر، أيضاً قررت الشركة في الإعلانات السابقة إطلاق الأجهزة الجديدة PlayStation 5 و PlayStation 5 Digital في منافذ البيع بدءاً من 19 من نوفمبر، إلا أن الشركة أعلنت اليوم بشكل رسمي عن تأجيل موعد الإطلاق.

ولقد جاء إعلان سوني الجديد في مدونة الشركة اليوم، حيث أكدت على أن الشركة تتجه للتحول بشكل تدريجي على مبيعات الأجهزة عبر شبكة الإنترنت.

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من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن طلبات الحجز المسبق الأولية التي تم تسجيلها ستكون لها الأولوية في تلقي وشحن أجهزة الألعاب PlayStation 5 و PlayStation 5 Digital في البداية، كما تشير التوقعات إلى أن إطلاق أجهزة PlayStation 5 للمستخدمين الأخرين قد يستغرق بضعة أسابيع أو أشهر.

أيضاً أكدت سوني على أن الطلبات التي تم تسجيلها عبر شبكة الإنترنت مازالت سارية حتى اليوم المحدد من سوني لإطلاق الأجهزة.

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