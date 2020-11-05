تكنولوجيا: صور حية مسربة تكشف عن ملامح تصميم Galaxy M12 بقدرة بطارية 7000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن صور حية لهاتف Galaxy M12، حيث يظهر الإطار الخاص بالهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع بطارية بقدرة 7000 mAh.

رصد تسريبات جديدة لاثنان من هواتف سامسونج يأتي إحداها بنموذج رقم SM-M127F وهو هاتف Galaxy F12 ونموذج رقم SM-F127G الذي يعود لهاتف Galaxy M12.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج بدأت إنتاج هاتفي Galaxy F12 و Galaxy M12 بالفعل في منشأة صناعية في الهند، حيث تدعم هاتف M12 بقدرة بطارية 7000 mAh ليكون الإصدار الثاني من هواتف سامسونج بهذه السعة للبطارية بعد هاتف Galaxy M51.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy M12 ينطلق بحجم شاشة 6.7 إنش، مع إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية التي تأتي في وحدة بتصميم مربع في الزاوية اليمنى من الجهة الخلفية.

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أيضاً توضح الصور الحية المسربة تصميم الجزء السفلي لهاتف Galaxy M12، حيث يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB C، وايضاً ثقوب خاصة بمكبرات grill الصوتية في الجزء السفلي.

ويضم هاتف Galaxy M12 في الإطار الأيمن الزر الرئيسي الذي يدعم المستخدم في ميزة إستشعار البصمة، كما يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات أيضاً في الجانب الأيمن، بينما يضم الجانب الأيسر الفتحة الخاصة بشريحة SIM، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب خلال الفترة القادمة.

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