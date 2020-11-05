تكنولوجيا: شاومي تعلن عن جهاز MI BOX 4S PRO بميزة دعم فيديو 8K وسعر 60 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن جهاز MI BOX 4S PRO الذي ينطلق بميزة فك تشفير محتوى الفيديو بدقة 8K، وينطلق بسعر 60 دولار.

إصدار جديد من أجهزة صندوق تلفاز شاومي ينطلق اليوم رسمياً، حيث يأتي جهاز MI BOX 4S PRO بترقية وتحسينات عن الإصدار السابق.

يتميز صندوق التلفاز MI BOX 4S PRO بدعم فك تشفير محتوى الفيديو بدقة 8K، وهي ترقية عن الإصدار السابق من صندوق التلفاز الذي يدعم محتوى الفيديو بدقة 4K، كما يتميز الإصدار الجديد بآداء أسرع في نقل البيانات، مع سعة تخزين أكبر.

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ويأتي جهاز Mi Box 4S Pro بترقية في واجهة HDMI من 2.0 إلى 2.1، كما تم ترقية الجهاز من سعة تخزين 8 جيجا بايت، إلى 16 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، كما يدعم الإصدار الجديد التحكم الصوتي عبر البلوتوث، بينما لا يختلف التصميم الخارجي للجهاز عن الإصدار السابق.

جهاز Mi Box 4S Pro ينطلق أيضاً بواجهة MIUI، كما يدعم هذا الإصدار إستخدام شاشة الهاتف للعرض، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في السوق الصيني في البداية، على أن ينطلق للأسواق العالمية لاحقاً بمنصة الأندوريد كبديل لواجهة MIUI.

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