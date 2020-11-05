شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء لهواتف ios وأندرويد الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن واتس آب عن إطلاق ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء خلال الشهر الجارى، وستسمح الميزة للمستخدمين بتمكين اختفاء الرسائل في محادثات الدردشة بين الأصدقاء، ليتم حذفها تلقائيًا بعد سبعة أيام، ويمكن لأي شخص تفعيل الخيار في الدردشات الفردية، وسيتمكن مسؤولو المجموعة أيضا من تفعيل اختفاء الرسائل في الدردشات الجماعية.

وفقا لما ذكره "the verge"، قال متحدث باسم واتس آب: "نبدأ بـ 7 أيام، لأننا نعتقد أن هذا الخيار سيوفر راحة البال لأن المحادثات ليست دائمة، بينما تظل عملية وموجود لفترة بسيطة حتى لا تنسى ما كنت تتحدث عنه".



واتس آب

وأضاف المتحدث: "على سبيل المثال قائمة التسوق أو عنوان المتجر الذي تلقيته قبل بضعة أيام سيكون موجودًا أثناء حاجتك إليه، ثم يختفي بعد أن لا تحتاج إليه."

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وستؤدي الرسائل ذاتية الاختفاء أيضًا إلى حذف الصور ومقاطع الفيديو بعد سبعة أيام، وبينما تختفي الرسائل لكلا الطرفين، لكن سيكون بالإمكان أخذ لقطات شاشة أو مجرد نسخ الرسائل قبل حذفها تلقائيًا.

كما ستحتاج إلى تمكين اختفاء الرسائل على أساس كل مجموعة أو جهة اتصال، وبمجرد طرح الميزة بالكامل، ستكون متاحة كخيار جديد في قسم الاتصال لكل صديق في واتس آب.

وهذا الخيار لن يمحو الرسائل القديمة، ولن يؤثر إلا على الرسائل الجديدة بمجرد تمكين الخيار من جانب أي من الطرفين، حيث تؤكد واتس آب أنها ستبدأ في طرح الميزة لجميع المستخدمين هذا الشهر.