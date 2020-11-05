تكنولوجيا: ZTE تعلن عن هاتفها منخفض التكلفة Blade 20 5G بسعر 224 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ZTE عن أحدث هاتف 5G منخفض التكلفة Blade 20 5G في السوق الصيني، حيث يأتي الهاتف بتصميم خارجي يحاكي Blade A7s 2020، كما ينطلق بسعر 224 دولار.

تقدم ZTE هاتف Blade 20 5G اليوم بشاشة IPS LCD بحجم 6.52 إنش، وأبعاد 20:9، كما تتميز الشاشة بدقة 720 في 1600 بيكسل، وتضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف Blade 20 5G إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لدعم عمق التصوير.

وتدعم ZTE هاتف Blade 20 5G برقاقة معالج Dimensity 720، كما تقدم الشركة الهاتف بنظام تبريد يمنع إرتفاع حرارة المعالج، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

هاتف Blade 20 5G يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 10، وواجهة MiFavor 10.5، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والرمادي بسعر 224 دولار.

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