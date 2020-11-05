تكنولوجيا: مستشعر Vizion 33D ToF الجديد من سامسونج يدعم تتبع الأشياء عند 120 إطار لكل ثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الكوري اليوم مستشعر ToF الجديد الذي ينطلق بعنوان ISOCELL Vizion 33D، والذي يدعم تتبع الأشياء عند 120 إطار لكل ثانية ومسافة 5 أمتار، كما يعمل على توفير بيانات أكثر دقة.

يتميز مستشعر ISOCELL Vizion 33D الجديد من سامسونج بتتبع الأشياء المتحركة بكفاءة وسرعة أعلى لدعم تركيز بؤري سريع، وتسجيل فيديو bokeh.

كما يدعم مستشعر ISOCELL Vizion 33D رسم دقيق وأعمق بدقة 640 في 480 بيكسل، مع دعم قياس المسافة في نطاق يتراوح بين 0.2 مم وصولاً إلى 5 أمتار وبدقة 10 إلى 12 بت، كما يدعم حتى 120 إطار لكل ثانية بإستجابة سريعة.

أيضاً يتطلب عمل المستشعر في ميزة الضبط التلقائي طاقة بقدرة 200 mW للمستشعر والإضاءة تحت الحمراء، بينما يدعم المستشعر ميزة التتبع المستمر للأشياء في ألعاب الواقع المعزز على سبيل المثال، أو تسجيل فيديو bokeh عند قدرة طاقة 400 mW، لذا لن يستهلك المستشعر البطارية بشكل سريع.

ويضم المستشعر تقنية Deep Trench Isolation التي ستدعم فصل الموضوع بكفاءة عن الخلفية، كما يمكن للمستشعر أن يدعم التعرف على الوجه بكفاءة لتأمين وحماية أعلى في تطبيقات الدفع، أو لإغلاق الهاتف.

يذكر أن سامسونج قدمت مستشعر ToF في هاتف Galaxy S20 Ultra، ومن المتوقع أن تستعرض سامسونج كفاءة وآداء مستشعرها الجديد عبر إضافته لأحد هواتف الشركة المميزة في المستقبل.

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