الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo S7e 5G مع كاميرا بدقة 64MP، والشحن السريع بقوة 33W

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يُدعى Vivo S7e 5G. هذا الهاتف كما يوحي إسمه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مما يجعله يوفر للمستخدمين المحتملين فرصة الإستفادة من الجيل الجديد من الشبكات بسعر منخفض نسبيًا.

الهاتف Vivo S7e 5G الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4100mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.

الهاتف Vivo S7e 5G الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع نظام Android 10، ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

الهاتف الجديد من شركة Vivo سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مُختلفة تشمل الأسود والأرجواني المتدرج والفضي المتدرج، وسيُعرض للبيع رسميًا في يوم العزاب بالصين، وهو ما يعني اليوم 11 من هذا الشهر، بسعر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.