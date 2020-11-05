شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يكشف عن طريقة جديدة للتحقق من الدردشات والمجموعات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر تطبيق واتس آب طرح طريقة جديدة للتحقق من الدردشات والمجموعات وحسابات الأعمال التى تم الإبلاغ عنها، إذ بدأ تطبيق المراسلة الفورية الشهير فى طرح ميزة جديدة لمستخدمى الإصدار التجريبى من أندرويد، والتى ستساعدهم فى التحقق بشكل أفضل من الدردشات أو المجموعات أو جهات الاتصال التى يريدون الإبلاغ عنها إلى الشركة.

ووفقا لتقرير WABetaInfo، أطلقت الشركة دعمًا فى أحدث إصدار تجريبى من أندرويد والذى يحمل رقم 2.20.206.3 ، لإعادة توجيه نسخة من رسائل تلك الدردشة إلى واتس آب، فإذا قررت الإبلاغ عن جهة اتصال، فأنت توافق على إعادة توجيه نسخة إلى واتس آب من الرسائل الأخيرة من تلك الدردشة.

وأضاف التقرير أن واتس آب يضيف أيضًا نفس الميزة للمحادثات الجماعية والتجارية، وتتوفر الميزة المذكورة بدءًا من اليوم لمختبرى الإصدار التجريبى من أندرويد وستصل قريبًا لمختبرى الإصدار التجريبى من iOS فى الأسابيع القليلة المقبلة وفقًا للتقرير.

وقد بدأ تطبيق واتس آب فى طرح أداة جديدة لإدارة التخزين لدى المستخدمين بجميع أنحاء العالم، والتى تسهل عملية التنظيف من خلال مساعدتك على تحديد الملفات واختيارها وحذفها بالجملة.

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ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تجمع أداة واتس آب الجديدة بشكل ملائم الملفات الكبيرة والوسائط التى تمت إعادة توجيهها عدة مرات، بحيث يمكنك بسهولة تحديد عناصر متعددة وحذفها جماعيًا بسرعة.

وتقوم هذه الأداة أيضًا بفرز الملفات حسب الحجم بترتيب تنازلى، مما يسهل كثيرًا تحديد ما تريد حذفه أولاً، وللمساعدة فى منع عمليات الحذف العرضية، والتى يمكن أن تحدث بالتأكيد الآن حيث أنه من الأسهل بكثير مسح العديد من الملفات دفعة واحدة، تعرض لك الأداة أيضًا معاينة للوسائط التى قمت بحفظها.