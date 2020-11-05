شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعلن موعد اختبار أنظمة الإنقاذ لمركبتها القمرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن كبير المصممين فى معهد موسكو التقنى، يورى سولومونوف، أن اختبارات منظومات الإنقاذ المخصصة لمركبة "أوريول" الفضائية الروسية ستبدأ عام 2023، وفى مقابلة أجراها مع الصحافة مؤخرا قال سولومونوف: "يجرى العمل حاليا على تحضير ما يسمى بالوحدة الصاروخية المخصصة لأنظمة الإنقاذ التى ستعمل فى مركبة أوريول الفضائية الروسية، ومن المفترض أن تخضع هذه التقنيات للاختبار عام 2023، العمل فى هذا المجال يجرى على قدم وساق، وتم تخصيص الأموال لهذا الغرض، ونظام الإنقاذ الجديد الذى سيثبت على هذه المركبة سيكون معقدا للغاية من الناخية التقنية".

ووفقا لموقع RT، أضاف سولومونوف: "أنظمة الإنقاذ على مركبات سويوز الفضائية الحالية مهمتها إبعاد المركبة وتحويل مسارها عن الصاروخ فى حالات الطوارئ، هذه الأنظمة تتألف من ذراع ومحرك صاروخى ومثبتات شبكية تجعل عملية انفصال المركبة عن الصاروخ سهلة أثناء الطيران، والأنظمة التى ستركب على مركبة أوريول ستكون أكثر تعقيدا، وستثبت المحركات فيها على الذراع مباشرة، وستضم محركين واحد أساسى وآخر مساعد".

وتطور روسيا مركبة "أوريول" فى إطار برنامجها الفضائى المخصص للرحلات المستقبلية إلى القمر ومداره، ويمكن لهذه المركبة تبعا للمعلومات المتوفرة العمل والتحليق فى الفضاء لمدة 30 يوما، ومن المفترض أن تطلقها روسيا فى أول رحلة اختبارية بعد 3 أعوام تقريبا.