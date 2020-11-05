تكنولوجيا: شاومي تكشف عن جهاز Mi NoteBook 14 e-Learning في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي اليوم عن إصدار e-Learning من جهاز Mi NoteBook 14 في السوق الهندي، حيث يتميز هذا الإصدار بتصميم معدني، كما يتضمن الجهاز كاميرة webcam.

يتميز جهاز Mi NoteBook 14 e-Learning بحجم 14 إنش وجودة عرض Full HD أو بدقة 1920 في 1080 بيكسل، كما يأتي بحواف نحيفة بسماكة 5.75مم، كما تشغل الشاشة نسبة 81.2% من إطار الجهاز.

كما يدعم جهاز Mi NoteBook 14 e-Learning الجيل 10 من معالجات إنتل Core i3، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD، كما يتضمن هذا الإصدار كاميرة webcam.

Advertisements

أيضاً يأتي الجهاز بتصميم معدني بحجم نحيف مع طبقة من طلاء رملي، حيث تؤكد شاومي على أن هذا التصميم مقاوم للتآكل، كما تتضمن لوحة المفاتيح مفتاح مخصص للطباعة، وتتميز لوحة المفاتيح بتصميم ميكانيكي مع مسافة 1.3مم، إلا أن لوحة المفاتيح لا تتضمن إضاءة خلفية أو لوحة أرقام.

ويضم جهاز Mi NoteBook 14 e-Learning ميزة Mi Blaze التي ستدعم المستخدم في إلغاء قفل الجهاز بسلاسة عن طريق Mi Band عند الإقتراب من الجهاز، أيضاً تتيح ميزة Mi Smart نقل الملفات بسلاسة مع هواتف الأندوريد أو أجهزة الحاسب، كما يأتي الجهار بقدرة بطارية 46W لعمر شحن 10 ساعات، وينطلق بشاحن 65w، لشحن الجهاز من صفر إلى 50% خلال 35 دقيقة.

المصدر

اعلان





