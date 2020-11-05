تكنولوجيا: HONOR تعلن رسمياً عن سوارة HONOR Band 6 الذكية بسعر 37 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق سوارة HONOR Band 6 الذكية اليوم بعمر شحن يصل إلى 14 يوم مع مستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وسعر 37 دولار.

تتميز سوارة HONOR Band 6 بشاشة AMOLED بحجم 1.47 إنش مع زجاج منحني 2.5D ودعم خاصية اللمس، حيث تأتي السوارة الذكية بحجم أكبر في الشاشة من إصدار الشركة السابق بنسبة 148%.

كما تنطلق سوارة HONOR Band 6 الذكية بأكثر من 100 وجه، وتأتي بميزة مقاومة الماء عند عمق 50 متر، أيضاً تدعم رصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، كما تدعم السوارة الذكية قياس نسبة الأكسجين في الدم.

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أيضاً تدعم سوارة HONOR Band 6 الذكية عمر شحن يصل إلى 14 يوم، كما تدعم الشحن المغناطيسي، وميزة الشحن السريع حيث يمكن شحن السوارة الذكية لمدة 5 دقائق للحصول على عمر شحن يصل إلى يومين تقريباً.

مواصفات سوارة HONOR Band 6

شاشة AMOLED بحجم 1.47 إنش، بخاصية اللمس مع زجاج منحني 2.5D، بجودة عرض في HD بدقة 194 في 368 بيكسل أو بكثافة عرض 283 بيكسل لكل إنش

تدعم البلوتوث 5.0، والإتصال بنظام Android 5.0 أو الإصدارات اللاحقة، كما تأتي بميزة NFC إختيارية

تدعم مقاومة الماء عند عمق 5 أمتار

تضم مستشعر سداسي المحاور مع مستشعر تسارع وجيرسكوب، كما تضم مستشعر بصري لرصد معدل ضربات القلب

تضم تقنية هواوي TruSeen 4.0 لمراقبة معدل ضربات القلب، وتقنية TruSleep 2.0 لتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، مع تقنية هواوي TruRelax لتتبع إجهاد المستخدم.

تدعم تتبع 10 من الأنماط الرياضية التي تتضمن الركض، والسير، وركوب الدراجات، أو التدريبات الرياضية، والتجديف وغيرها

تدعم السوارة تتبع 6 من التدريبات الرياضية بشكل تلقائي.

تتميز بقياسات 43 في 25.4 في 10.45 مم، وون 18 جرام

تضم بطارية بسعة 180 mAh لدعم عمر شحن يصل إلى 14 يوم من الإستخدام العادي، أو 10 أيام من الإستخدام المكثف.

ومن المقرر أن تتوفر سوارة HONOR Band 6 الذكية بألوان الرمادي، والأسود، والوردي بسعر 37 دولار للنموذج الرئيسي، وسعر 43 دولار لنموذج NFC.

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