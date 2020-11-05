العديد من هواتف Huawei المُزودة بمعالجات MediaTek Dimensity ستصل قريبًا إلى السوق

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم تقرير جديد مفاده أن شركة Huawei ستُعلن قريبًا عن مجموعة من الهواتف الذكية المُزودة بمعالجات MediaTek Dimensity لكونها لم تعد قادرة على تصنيع المعالجات الخاصة بها بسبب الحظر الأمريكي المفروض عليها. من ناحية أخرى، لا تزال شركة كوالكوم تضغط على الحكومة الأمريكية من أجل السماح لها بالحصول على ترخيص تجاري من أجل إستئناف العمل مع شركة Huawei.

يقول التقرير الجديد أنه قبل سبتمبر مباشرة، كانت شركة Huawei قادرة على تأمين مخزون كبير من معالجات MediaTek Dimensity، وقد بدا هذا واضحًا في النتائج المالية الفصلية لشركة MediaTek، فقد إرتفعت إيرادات الشركة بنسبة 45 في المئة وصافي الأرباح بنسبة 94 في المئة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي. أكدت شركة MediaTek أن معالجات MediaTek Dimensity الخاصة بها حصلت على حصة سوقية كبيرة مما خول للشركة التايوانية الحصول على حصة مهمة في سوق 5G.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها شركة Huawei مع شركة MediaTek، ولكنها بالتأكيد ستكون المرة الأولى التي ترى فيها الهواتف الرائدة والمتوسطة من شركة Huawei تستخدم المعالجات التابعة للشركة التايوانية.