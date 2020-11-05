سامسونج تُعلن رسميًا عن Samsung W21 5G كنسخة أرقى من Galaxy Z Fold 2 للسوق الصيني

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة سامسونج اليوم عن النسخة الثانية من هاتفها الرائد القابل للطي للعام 2020 في الصين. هذا الهاتف الجديد يستند بشكل كبير على الهاتف Galaxy Z Fold 2، ولكنه يُعرف بالإسم Samsung W21 5G في الصين.

المواصفات التقنية في الهاتف Samsung W21 5G الجديد مماثلة لمواصفات الهاتف Galaxy Z Fold 2 الحالي، فهو الآخر يضم شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 7.6 إنش في الداخل، وشاشة Super AMOLED في الخارج بحجم 6.23 إنش محمية بطبقة Gorilla Glass Victus الزجاجية. وعلاوة على ذلك، فالهاتف الجديد يأتي بدوره مع المعالج +Snapdragon 865، ومع 12GB من الذاكرة العشوائية، و512GB من الذاكرة الداخلية.

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الغريب في الأمر أن الهاتف Samsung W21 5G يُعتبر أطول قليلاً من Galaxy Z Fold 2، ولكن البطارية لا تزال كما هي، فهي لا تزال في حدود 4500mAh وتدعم الشحن السلكي بقوة 25W والشحن اللاسلكي بقوة 11W. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Samsung W21 5G لا يزال يستخدم أيضًا ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل لكل واحدة.

الإختلاف البارز الوحيد هو أن الهاتف Samsung W21 5G يحتوي الآن على منفذين للشريحة SIM لجعله مناسبًا أكثر للسوق المحلي. يبدو ظهر الهاتف مختلفًا أيضًا، فهو الآن يمتاز باللون الذهبي مع خطوط عمودية.





على أي حال، الهاتف Samsung W21 5G متاح الآن للطلب المسبق مقابل 20 آلف يوان صيني مباشرة على الموقع الرسمي لشركة سامسونج على شبكة الإنترنت. هذا السعر يجعل Samsung W21 5G أغلى من Galaxy Z Fold 2، فهذا الأخير يُكلف حاليًا نحو 17 آلف يوان صيني فقط في الصين، ولكن من المعروف عن تشكيلة Samsung W Series أنها منتجات فاخرة وتأتي مع إمتيازات إضافية مثل خدمات الإستقبال والإرشاد.