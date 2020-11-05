شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تنافس ناسا وتخطط لتصوير أول فيلم بمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت روسيا اختيار أول فيلم روائى طويل يتم تصويره بمحطة الفضاء الدولية، وتأمل الدولة فى منافسة ناسا التى أعلنت تصوير فيلم من بطولة توم كروز على متن المحطة الدولية أيضا، وتعمل وكالة الفضاء الروسية Roscosmos مع أكبر قناة تليفزيونية فى البلاد للعثور على "امرأة خارقة" لبطولة الفيلم الفضائى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني، تنافس الوكالة الروسية على لقب "أول فيلم تم تصويره على محطة الفضاء الدولية''، ومن المقرر أن يسافر توم كروز إلى المحطة فى أكتوبر 2021 كجزء من صفقة مع وكالة ناسا وإيلون ماسك المملوكة لشركة SpaceX.

ولا يُعرف الكثير عن الفيلم الأمريكى بخلاف حقيقة أن كروز سيتصدره، حيث انضم إليه المخرج دوج ليمان فى محطة الفضاء الدولية لتصوير المشاهد الفضائية.

وسيتم العثور على الممثلة الرئيسية فى الفيلم الروسى، الذى أطلق عليه مؤقتًا "التحدي" من خلال سلسلة من الاختبارات المفتوحة الشاقة على القناة الأولى، وتتراوح أعمار المرأة بين 25 و 45 عامًا مع "محيط صدر يصل إلى 44 بوصة.

وبدأ اختيار دور الممثلة الروسية الرائدة، وستطير الممثلة الرائدة إلى محطة الفضاء الدولية فى نهاية عام 2021 برفقة رجل ومخرج رائد.

ويرقى الإعلان عن الفيلم الروسى إلى مستوى سباق أفلام الفضاء مع الغرب، حيث ينافس ناسا وإيلون ماسك وتوم كروز، وكان المنتجون يعتزمون اختيار بطل وبطلة، لكن السيناريو كان أكثر منطقية بأن تكون البطلة امرأة، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية تاس.

قال المنتج الروسى أليكسى تروسيوك: "نحن نبحث عن امرأة تكون قادرة على العمل على الأرض، ثم تحمل الاستعدادات الأكثر تطلبًا، وتذهب إلى الفضاء هناك فى حالة انعدام الجاذبية لفرز مشكلات التصوير الأكثر تعقيدًا، وهذه هى المرة الأولى التى يواجه فيها الاستوديو الخاص بنا مثل هذه المهمة الصعبة، لذلك لا نحتاج إلى العثور على ممثلة فحسب، بل أيضًا بطلة خارقة حقيقية."

وتعد الدراما الفضائية الروسية هى مشروع مشترك بين Roscosmos و Channel One و Yellow و Black and White studio، وسيتم بث جميع جوانب التحضير للفيلم، بما فى ذلك اختيار الممثلة، على القناة الروسية الأولى التى تشارك مع Roscosmos فى المشروع.

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وستخضع الممثلة الرائدة فى الفيلم الروسى إلى ثلاثة أشهر من التدريب الصارم فى مدرسة رواد الفضاء الروسية بما فى ذلك التدريب تحت الماء، والفائز فى الاختبارات المفتوحة التى تم بثها على القناة الأولى، سيخضع للتدريب فى مدرسة لرواد الفضاء ويجب أن يوافق عليه مفوضو الرحلة.

وسيتعين على الممثلة الرئيسية إثبات براعتها الرياضية، وأن تكون حاصلة على تعليم عالٍ وليس لديها سجل إجرامى لمجرد جعلها ضمن قائمة المرشحين النهائيين الثلاثين.

سيتم تصوير الفيلم مع المرأة كشخصية رئيسية فى محطة الفضاء الدولية الخريف المقبل، فى نفس الوقت المخطط لفيلم توم كروز.

قد تكون هناك نقطة يتم فيها تصوير فيلمين فى الفضاء مرة أخرى، إذ عين رئيس الفضاء فى فلاديمير بوتين، ديمترى روجوزين، رئيس وكالة الفضاء روسكوزموس، نفسه منتجًا لبرنامج "التحدي".

لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول الفيلم الروسى أو الأمريكى، باستثناء حقيقة أنهما سيحصلان على مشاهد يتم تصويرها فى الفضاء.

وسيشهد كلا الفيلمين وصول النجم والمخرج إلى المحطة، حيث سيذهب المخرج الروسى كليم شيبينكو مع الممثلة الروسية المجهولة العام المقبل،و تشتمل محطة الفضاء الدولية على وحدات تم بناؤها من قبل دول مختلفة، حيث تم بناء وإدارة الجزء الأكبر من المختبر المدارى بواسطة وكالة ناسا أو وكالة روسكوزموس.

وستخضع الممثلات اللواتى يأملن فى القيام بدور قيادى والمغامرة فى المدار لسلسلة من الاختبارات الطبية والنفسية والجسدية.

سيشهد الاختيار النهائى فائزين هما الشخصية الرئيسية وشخصيتها المزدوجة، مع اختيار رجل رائد بشكل منفصل والذى سيذهب أيضًا إلى الفضاء، وسيتم عرض جميع مراحل التحضير للفيلم الروسى على القناة الأولى فى محاولة "لنشر أنشطة الفضاء الروسية وتمجيد مهنة رواد الفضاء".