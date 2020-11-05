تكنولوجيا: هاتف NOKIA 10 PUREVIEW ينطلق العام المقبل بمعالج SNAPDRAGON 875

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن بعض تفاصيل إصدار HMD القادم NOKIA 10 PUREVIEW، حيث تقدم الشركة الهاتف لاحقاً برقاقة معالج SNAPDRAGON 875.

تستعد شركة HMD لإطلاق هاتف NOKIA 10 PUREVIEW خلال الفترة القادمة، ولقد أوضح مصدر التسريبات أن الهاتف يأتي بمعالج كوالكوم الجديد مع شاشة مميزة بطبقة من زجاج sapphire.

من جانب أخر أشار مصدر التسريبات إلى أن هاتف Nokia 10 PureView مازال في مرحلة التطوير في الوقت الحالي، لذا من المتوقع أن ينطلق الهاتف رسمياً في النصف الثاني من 2021.

ولقد قدمت HMD هاتف Nokia 9 PureView في النصف الأول من العام الماضي، وهو أول إصدار من الهواتف الذكية ينطلق بإعدادات خماسية في الكاميرة الخلفية، إلا أن الهاتف انطلق بمعالج Snapdragon 845 كبديل لمعالج Snapdragon 855.

أيضاً من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم لرقاقة Snapdragon 875 في 2021، لذا سيتم تأجيل إطلاق الإصدار الجديد حتى العام المقبل.

المصدر

اعلان





