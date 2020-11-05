شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سيبدو الجيل التالى من لعبة Fortnite على أجهزة PS5 و Xbox Series X؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Epic معلومات جديدة حول المزايا التي يجب على لاعبي Fortnite توقعها في اليوم الأول إذا لعبوا اللعبة على أجهزة PlayStation 5 أو Xbox Series X / S الجديدة، والتي سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل، وأوضحت الشركة بالفعل بعضًا من هذه الأهداف، على وجه التحديد جودة 4k و 60 إطارًا في الثانية، كما فصلت Epic أيضًا بعض الترقيات التي ستسمح بها الأجهزة الجديدة.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه بالنسبة إلى Xbox الجديد، ستحصل على هذا الارتفاع في الدقة إذا كنت تلعب على السلسلة X الأكثر قوة، في حين أن السلسلة S محددة بدقة 1080 بكسل، وسيتم تشغيل كلا الإصدارين بمعدل 60 إطارًا في الثانية، كما هو معتاد في Fortnite على وحدات التحكم منذ عام 2018.

ووعدت Epic بمرئيات ديناميكية في أجهزة X ، بما في ذلك عالم تفاعلي مع العشب والأشجار تستجيب للانفجارات، والسوائل المحسنة لمحاكاة للدخان والسائل، وتأثيرات العاصفة والسحب الجديدة كليًا.

كما أنها تعد أيضًا بمطابقة أسرع وتقسيم الشاشة بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وتنعكس العديد من هذه المزايا نفسها على PS5 ، بما في ذلك دقة 4k، والمرئيات الديناميكية والتوافق وتغييرات تقسيم الشاشة.

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ولكن على PS5، تعد Epic أيضًا بدعم DualSense لوحدة التحكم، مما يعني أن إمكانات الملاحظات اللمسية للوحة الألعاب الجديدة ستجعل الشعور وكأنك تحمل SMG أو Bolt-Action Sniper Rifle" بالإضافة إلى ردود الفعل اللمسية للأسلحة المتباينة.

تقول Epic أيضًا، إن الجيل التالي من Fortnite سيدعم ميزة أنشطة PS5، وهي عنصر من عناصر بنية محرك الحالة الصلبة لوحدة التحكم الجديدة والتي ستسمح بتشغيل الألعاب في أوضاع محددة.

وهذا يعني أنه يمكنك تحميل Fortnite مباشرة في وضع لعبة battle royale مع قائمة تشغيل محددة، وبهذه الطريقة، فقط ضغطة زر إضافية واحدة تسمح لك بالوقوف في قائمة الانتظار للمباراة.