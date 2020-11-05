شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. 5 طرق لزيادة سرعة موقعك الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1. تبسيط التعليمات البرمجية الخاصة بك القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1. تبسيط التعليمات البرمجية الخاصة بك يجعل منشئو مواقع الويب من السهل جدًا إنشاء موقع ويب، بينما تساعدك مجموعة القوالب الغنية الخاصة بهم على تصميم موقع الويب الخاص بك بسهولة، إلا أن لديهم عيبًا واحدًا، وهو أنه تحتوي العديد من القوالب على تعليمات برمجية فوضوية يمكنها إبطاء موقع الويب الخاص بك.

ويمكنك للتغلب على هذه المشكلة، إزالة جميع التعليمات البرمجية غير الضرورية والتنسيق في ملفات HTML و CSS و JavaScript، ويمكنك استخدام أدوات بسيطة عبر الإنترنت مثل أداة تصغير Will Peavy لمساعدتك على البدء، ويمكن لمستخدمي WordPress استخدام المكون الإضافي Autoptimize لجعل العملية بسيطة.







3. تحسين الصور 3. تحسين الصور تعد الصور هي واحدة من أكثر أجزاء موقع الويب تشعبًا وعادة ما تكون أبطأ عنصر تحميل على أي صفحة ويب، وللسيطرة على هذا السلوك، بدلاً من تحجيم الصور الكبيرة عبر HTML، ابدأ بتغيير حجم جميع الصور الموجودة على موقع الويب الخاص بك إلى الحجم الدقيق الذي تريده. Advertisements

2. ضغط موقع الويب الخاص بكلا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تصبح مواقع الويب ثقيلة، وتتضخم جميع الصور وحتى ملفات HTML و CSS و JavaScript ذات النص العادي بسرعة، لذلك من أفضل آليات تسريع موقع الويب تمكين الضغط باستخدام Gzip، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل حجم استجابة HTTP، وبالتالي تقليل أوقات الاستجابة.

ويجب عليك الاحتفاظ بقائمة بأحجام الصور المختلفة للعناصر المختلفة على موقع الويب الخاص بك لضمان عدم تحميل المزيد من وحدات البيكسل أكثر مما تحتاج، وإذا كان لديك موقع ويب ثقيل للصور، فيجب أن تفكر أيضًا في ضغطها.







5. تمكين التخزين المؤقت 5. تمكين التخزين المؤقت عند زيارة موقع ويب، يتم تخزين جميع العناصر الموجودة في الصفحة على محرك الأقراص الثابتة في منطقة تخزين مؤقتة تسمى ذاكرة التخزين المؤقت، هذا مفيد لأنه في الزيارات اللاحقة، سيحضر متصفحك الصفحة دون الحاجة إلى إرسال طلب HTTP آخر إلى الخادم.

4. استخدم روابط مشاركة الوسائط الاجتماعية السريعةقد ترغب في أن يشارك الأشخاص المحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مواقع ويب HTML البسيطة، يمكنك استخدام أداة منشئ الروابط مثل أداة إنشاء رابط المشاركة المجانية التي تساعدك على إنشاء روابط مشاركة اجتماعية لـ Facebook و Twitter و LinkedIn و Pinterest دون الاعتماد على iframes أو JavaScript.

إذا قمت بتشغيل موقع WordPress، فيمكنك استخدام مكون إضافي مثل W3 Total Cache plugin لتمكين التخزين المؤقت بسهولة. من ناحية أخرى، إذا كان لديك موقع HTML ثابت، فيمكنك تمكين التخزين المؤقت باستخدام ما يُعرف برأس انتهاء الصلاحية في ملف htaccess الخاص بك.