شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تكشف تغييرات جديدة بشاحنتها الكهربائية Cybertruck خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة تسلا على تحسين تصميم شاحنتها الكهربائية Cybertruck منذ ظهورها لأول مرة قبل عام، وقد تعلن الشركة عما تغير في الأشهر القادمة، حيث أخبر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، أحد المعجبين أن تسلا يمكنها عرض Cybertruck المحدثة في غضون شهر أو نحو ذلك.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، هذا بالتأكيد ليس جدولًا ثابتًا، خاصة بالنسبة لشركة معرضة للتأخير، لكن أوضح ماسك أن الشاحنة الكهربائية المحدثة بها العديد من التعديلات الطفيفة، مؤكدا أن التفاصيل الصغيرة مهمة.

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يأتي تصميم شاحنة Cybertruck القوى بسبب استخدام الفولاذ الذي يجعلها متينة للغاية، ولكنها أيضًا لا تسمح بمنحنيات سيارات تسلا المميزة بسبب تصميمها وحجمها وهو ما لم يتغير في التصميم المقبل نسبة لكون التغييرات طفيفة كما أكد ماسك، ولكن قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات للأشخاص الذين ليس لديهم مرآب كبير أو لا يستطيعون تحمل تكاليف إيقاف شاحناتهم في الخارج.

وقال ماسك سابقًا لمجلة أوتوموتيف نيوز في مقابلة أنه سيطور "شاحنة عادية" إذا فشلت Cybertruck، ولكن فقط لحالة الطوارئ.