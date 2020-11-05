شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat يطرح ميزة طال انتظارها لمنشئى المحتوى.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيسمح Snapchat الآن لمنشئي المحتوى بالإعلان عن أعداد المشتركين " subscriber " لديهم، وهذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها Snapchat مستخدميه أي نوع من المقاييس العامة حول المتابعين أو الجماهير، مما يمثل تغييرًا جوهريًا في النظام الأساسي، كما أبلغت عنه شركة Tubefilter لأول مرة.

وفي بيان لموقع The Verge، قال متحدث باسم Snapchat ": "لقد استمعنا إلى التعليقات الواردة من مجتمع المبدعين لدينا وأعرب العديد منهم عن اهتمامهم بالحصول على خيار إظهار نمو مجتمعهم على Snapchat ".

ويعد هذا هو السبب وراء منح المبدعين القدرة على معرفة عدد المشتركين، كما يمكن لمنشئي لمحتوى أن يقرروا تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها من إعداداتهم.

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وقدمت الشركة ملفات تعريف المنشئين في سبتمبر، والتي تمنح المستخدمين على المنصة مزيدًا من الأفكار حول جمهورهم وتساعدهم على التنسيق مع العلامات التجارية.

تقول Snapchat، إن منشئيها يريدون إظهار مجتمعهم المتنامي بأعداد المشتركين العامة، ويشير ذلك إلى أنهم يريدون مقياسًا يتعامل مع الجمهور لإظهار مدى نجاحهم للعلامات التجارية، فعلى انستجرام على سبيل المثال، غالبًا ما تنظر العلامات التجارية إلى أعداد المتابعين ومعدلات المشاركة لقياس مدى أهمية منشئ المحتوى على المنصة.

كما أنه على Snapchat، كان على العلامات التجارية أن تطلب من المبدعين مشاركة هذه التفاصيل قبل الالتزام بصفقة، لذا جعل هذه المقاييس عامة يبسط تلك المحادثة ويساعد منشئي المحتوى والعلامات التجارية على تحديد ما إذا كانت الصفقة ستنجح فيما بينهم، وقد يؤدي هذا إلى أن تصبح Snapchat منصة أكثر ملاءمة لمنشئي المحتوى بشكل عام حيث يرى المزيد من المؤثرين فرصة للعمل.