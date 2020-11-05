تكنولوجيا: إيه الفرق.. اعرف أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 و iPhone 11 Pro Max

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تنوى شراء هاتف iPhone 12 ، فبالتأكيد ترغب فى معرفة أبرز الفروق والاختلافات بين هاتف أبل الأحدث والنسخ الأقدم من هواتف أبل، ومن أبرز المرشحين هو هاتف iPhone 11 Pro Max، الذى دعمته أبل بمجموعة واسعة من المزايا والإمكانيات، لذا يمكن التعرف على الفروق بين الهاتفين كما يلى: الشاشة:

الشاشة: iPhone 12: 6.1بوصة. iPhone 11 Pro Max: 6.5 بوصة. دقة الشاشة:

دقة الشاشة: iPhone 12: 2532 x 1170 بيكسل . iPhone 11 Pro Max: 2688 x 1242 بيكسل. نوع الشاشة:

نوع الشاشة: iPhone 12: OLED. iPhone 11 Pro Max: OLED. المعالج:

المعالج: iPhone 12: Apple A14 Bionic. iPhone 11 Pro Max: Apple A13 Bionic. الذاكرة الداخلية:

الذاكرة الداخلية: iPhone 12: 64 جيجابايت. iPhone 11 Pro Max: 64 جيجابايت. نظام التشغيل:

نظام التشغيل: iPhone 12: IOS 14. Advertisements iPhone 11 Pro Max: IOS 14. البطارية:

البطارية: iPhone 12: 2815 mAh iPhone 11 Pro Max: 3969 mAh. الكاميرا الخلفية:

الكاميرا الخلفية: iPhone 12: مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل. iPhone 11 Pro Max: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية:

الكاميرا الأمامية: iPhone 12: 12 ميجابيكسل. iPhone 11 Pro Max: 12 ميجابيكسل. الأبعاد:

الأبعاد: iPhone 12: 146.7 x 71.5 x 7.4 ملم. iPhone 11 Pro Max: 158 x 77.8 x 8.1 ملم. الوزن:

الوزن: iPhone 12: 164 جرام. iPhone 11 Pro Max: 226 جرام.

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