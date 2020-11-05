شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بورتلاند تصوت على حظر الشرطة استخدام أجهزة التعرف على الوجه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت مدينة بورتلاند الأمريكية بولاية مين Maine، اقتراعا لحظر استخدام أجهزة الشرطة والمدينة لتقنية التعرف على الوجه، حيث ذكرت صحيفة بانجور ديلي نيوز، أن الناخبين قد اجتازوا مبادرة اقتراع لتعزيز الحظر على التعرف على الوجه من جانب وكالات المدينة، وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تصويت مجلس المدينة في أغسطس، والذي وضع حظرًا أوليًا كمرسوم.

ووفقًا لما ذكره موقع "the verge"، استبدل التصويت هذا المرسوم بتدبير أقوى لا يمكن إلغاؤه لمدة خمس سنوات على الأقل، وكان تم وضع المرسوم على ورقة الاقتراع في وقت سابق من هذا العام، كجزء من مجموعة من المبادرات التقدمية الأخرى بما في ذلك 15 دولارًا كحد أدنى للأجور وحدود جديدة لزيادة الإيجارات.

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يضيف الإجراء الجديد أيضًا عقوبات ملموسة، مما يمنح المواطنين العاديين ما لا يقل عن 1000 دولار كرسوم مدنية إذا تمت مراقبتهم وانتهاك للقانون، كما تم تحديد انتهاكات القانون كأساس لإنهاء أو فصل موظف المدينة، ولا يتأثر استخدام القطاع الخاص للتكنولوجيا.

وتعد وبورتلاند هي أحدث مدينة نظمت هذه التكنولوجيا، بعد الحظر السابق من جانب بوسطن وسان فرانسيسكو وبورتلاند أوريجون، كما أنه في يونيو، قدم الديمقراطيون في الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يفرض حظرًا مماثلًا على المستوى الفيدرالي، ويمنع جميع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية من استخدام التعرف على الوجه.