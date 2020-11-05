HMD Global Oy تخطط لإعادة إحياء الهاتفين الأسطوريين Nokia 6300 و Nokia 8000 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - تقول الشائعات أن شركة HMD Global Oy لديها خطط لإعادة إحياء إثنين من هواتف Nokia الأسطورية، تمامًا كما فعلت مع الهاتفين Nokia 3310 و Nokia 8110. هذه المرة، تأمل الشركة في إثارة الحنين إلى الماضي بين الأشخاص الذين يتذكرون هواتف Nokia الشهيرة جدًا.

يُعد Nokia 6300 أحد الطرازين اللذان سيتم إعادة إحيائهما. بفضل مظهره الكلاسيكي وهيكله القوي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، كان هذا الهاتف شائعًا جدًا لدى رجال الأعمال في أيامه وكان هاتفًا متوسطًا قويًا بشكل عام.

لا يبدو أن الهاتف الآخر يعتمد على طراز معين، ولكنه يستوحي تصميمه من تشكيلة Nokia 8000 Series، لأنها كانت تحتوي على غطاء للوحة المفاتيح قابل للسحب للخارج وكانت تشتهر بالحرفية التي تم إستخدامها فيها.

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على سبيل المثال، كان الهاتف Nokia 8800 يضم هيكل مصنوع من التيتانيوم، في حين كان الهاتف Nokia 8800 Gold Arte يضم هيكل مطلي بالذهب، والهاتف Nokia 8800 Sapphire Art جوهرة من الياقوت في زر D-Pad.

ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح في الوقت الراهن ما إذا كانت هذه الأجهزة ستعمل بنظام KaiOS مثل تشكيلة HMD Global Oy الحالية والتي تشمل Nokia 8110 و Nokia 2720 Flip و Nokia 800 Tough. في كلتا الحالتين، ستمتاز هذه الهواتف بذكاء أكثر من نظيرتها الكلاسيكية. سيتميز كلا الطرازين الجديدين بدعم شبكات 4G LTE، ويجب أن يصبحا رسميين في غضون أسابيع قليلة.