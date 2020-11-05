شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تفعّل ميزة الرسائل ذاتية التدمير على واتس آب لحماية دردشتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد واتس آب خططه لطرح ميزة إرسال رسائل التدمير الذاتى التى تضيف طبقة إضافية من الأمان للمستخدمين، وهذا يعنى أن أى رسائل ستظل مرئية لمدة سبعة أيام فقط، وترددت شائعات عن هذه الميزة منذ نوفمبر الماضى، وأخيرًا، جعلت الشركة المملوكة لفيس بوك الأمر رسميًا، إذ قال واتس آب فى قسم الأسئلة الشائعة على موقعه على الويب: "يمكنك إرسال رسائل تختفى على واتس آب عن طريق تمكين اختفاء الرسائل، وبمجرد التمكين، ستختفى الرسائل الجديدة المرسلة فى الدردشة الفردية أو الجماعية بعد سبعة أيام، ويتحكم الاختيار الأحدث فى جميع الرسائل فى الدردشة، ولن يؤثر هذا الإعداد على الرسائل التى أرسلتها أو تلقيتها مسبقًا فى الدردشة.

وأضافت واتس آب: "من السهل جدًا تمكين الإعداد بمجرد طرحه - بشرط أن يكون لديك أحدث إصدار من واتس آب مثبتًا، وفيما يلى طريقة تمكين التدمير الذاتى لرسائل واتس آب:

ففى البداية يمكنك تشغيل الخيار فى الإعدادات لكل دردشة، وبينما الميزة غير متوفرة بعد، يُعتقد طرحها للمستخدمين قريبًا، وبمجرد أن تصبح موجودة، تصبح القدرة على التدمير الذاتى للرسائل - سهلة التمكين، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- للبدء افتح واتس آب وافتح الدردشة التى تريد تمكينها من خلالها.

- اضغط على اسم جهة الاتصال فى الجزء العلوى من النافذة.

- سترى خيارًا يسمى الرسائل المختفية Disappearing Messagesاضغط عليه، وإذا طُلب منك ذلك، فاضغط على متابعة.

حدد تشغيل / إيقاف كما هو مطلوب.

هل ستختفى رسائلى دائمًا؟

هناك بعض الأشياء التى يجب وضعها فى الاعتبار إذا كنت تبحث عن بدء استخدام رسائل التدمير الذاتى، أولاً إذا لم يتحقق الشخص من رسائله واتس آب لمدة سبعة أيام، فسيتم حذفها، ومع ذلك ، قد تظل محتويات الرسالة مرئية فى إشعارات هذا الشخص، وأخيرًا، إذا تمت إعادة توجيه رسالة مختفية إلى دردشة مع اختفاء الرسائل، فلن تختفى الرسالة فى الدردشة المعاد توجيهها.

أما التحذير الأخير هو أنه إذا أنشأ المستخدم نسخة احتياطية قبل اختفاء الرسالة، فسيتم تضمين الرسالة المختفية فى النسخة الاحتياطية، وسيتم حذف الرسائل المختفية عندما يستعيد المستخدم من نسخة احتياطية، ولم يتضح بعد بالضبط متى ستصبح رسائل التدمير الذاتى متاحة على الرغم من أنها قد تكون متوفرة فى الأسابيع القليلة المقبلة مع تحديث التطبيق.