شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 نصائح عليك الاهتمام بها لو بتستخدم السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت Cyber ​​Dost، وهى وكالة التوعية بالسلامة الإلكترونية والأمن السيبرانى الذى تديره وزارة الشؤون الداخلية الهندية، أربع نصائح لمستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، ويمكن لهذه النصائح، التى نُشرت على موقع تويتر، مساعدة المستخدمين على تأمين حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعى ومنع الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والنصائح الأربعة هي:

تحقق من إعدادات حساب وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بك بشكل دورى مثل الأمان والرؤية والخصوصية.

احذر من طلبات الصداقة الوهمية باسم أى شخص معروف.

تحقق من بيانات الاعتماد قبل قبول طلب الصداقة.

كن يقظًا أثناء نشر صورك أو أنشطتك الشخصية "علنًا"، فقد يتم إساءة استخدامها.

استخدم المصادقة ذات العاملين للوصول إلى حسابك من خلال OTP على الهاتف المحمول أو البريد الإلكترونى.

وتعد وسائل التواصل الاجتماعى واحدة من أكثر المنصات شيوعًا التى تحدث فيها عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، ففى حين أن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعى يتخذون عدة خطوات لحماية منصاتهم، فإن المحتالين يجدون أيضًا طرقًا جديدة لاستهداف الضحايا.

وفى الآونة الأخيرة، حذر فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر الهندى CERT-In ، التابع لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات المستخدمين من هجمات التصيد الاحتيالى على انستجرام، كما شارك CERT-In صورة فى منشور على تويتر تشرح كيفية حدوث عملية الاحتيال.

ففى البداية، يتم الاتصال بالضحية عبر رسائل إنستجرام، وقد تكون الرسالة متعلقة بمشاركة الصور أو المنتجات المعروضة للبيع، وتحتوى عادةً على رابط يطلب المحتال من المستخدم الضغط عليه، وعندما يضغط المستخدم على هذا الرابط، قد يفقد التحكم فى حساب بريده الإلكترونى.

وقد يحاول المحتال أيضًا كسر كلمة المرور لحسابات الضحية الأخرى عبر الإنترنت وابتزاز الضحية أو أولئك الموجودين فى قائمة أصدقائه.