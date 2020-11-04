فيفو تكشف النقاب عن هاتفها الذكي الجديد ” S7e 5G”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 8 دقائق

أطلقت شركة فيفو الصينية، اليوم، رسميًا، هاتفها الذكي الجديد “ vivo S7e 5G“، الذي يأتي بمعالج Dimensity 720 5G، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، كما يدعم تقنية الشحن السريع.

وعلى ما يبدو أن الهاتف الجديد يتقاسم العديد من المواصفات مع هاتف vivo Y73 5G الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، كما يعمل كلا الجهازين بنفس المعالج ونفس الذاكرة 8/128 غيغابايت، وحتى موضع الكاميرا والبصمة متماثلان.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو فائقة السرعة بدقة 8 ميغابكسل ومستشعر عمق 2 ميغابكسل، ويمكن للهاتف تصوير فيديو بدقة 4K باستخدام الكاميرا الخلفية، أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميغابكسل وعدسة f / 2.0.



يحتوي هاتف “ vivo S7e 5G“ الجديد على شاشة OLED مقاس 6.44 بوصة بدقة Full HD +، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت 128 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية، بينما تظل سعة البطارية 4100 مللي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط من خلال منفذ USB-C.

ويصنف الهاتف ضمن الفئة السعرية المتوسطة، كما يأتي بمعالج Dimensity 720 5G، مع دعم شبكات الجيل الخامس، ويتميز هاتف “ vivo S7e“ بتصميم نحيف، حيث تبلغ أبعاده 161 x 74.04 x 7. 73 ملم، ويزن حوالي 171.7 غرام.

ويأتي Vivo S7e بثلاثة ألوان بما في ذلك ( الأزرق والأسود والفضي)، لم تتوفر أي معلومات عن الأسعار حتى الآن، ولكن Vivo ستصدره في 11 نوفمبر.