تغييرات جوهرية على تطبيقات “باي بال” … وهذه خطط محفظتها الرقمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

تخطط شركة “باي بال” لإدخال تغييرات جوهرية على تطبيقاتها للأجهزة المحمولة على مدار العام المقبل؛ لدمج مجموعة من الميزات الجديدة، ومن ضمنها الإيداع المباشر المحسّن، وصرف الشيكات، وأدوات الميزانية، ودفع الفواتير، ودعم التشفير، وإدارة الاشتراك، وجميع أدوات التسوق الخاصة بمنصة (Honey).

وبينما تحدثت باي بال في الماضي عن جلب إمكانات (Honey) إلى (PayPal)، أوضح دان شولمان (Dan Schulman)، الرئيس التنفيذي، عمليات الدمج التي لدى باي بال بشأن منصة البحث عن الصفقات التي اشترتها في العام الماضي مقابل 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى جدول زمني لهذا التطبيق وتحديثات التطبيق الأخرى.

وجلب الاستحواذ على (Honey) ما يصل إلى 17 مليون مستخدم نشط شهريًا إلى باي بال، ولجأ هؤلاء المستخدمون إلى إضافة متصفح (Honey) وتطبيق الجوال للعثور على أفضل صفقات العناصر التي يرغبون في شرائها وتتبع الأسعار والمزيد.

ووفقًا لشولمان، سيتم تحديث تطبيقات الشركة لتشمل أدوات التسوق الخاصة بمنصة (Honey)، مثل: ميزة قائمة الرغبات التي تتيح لك تتبع العناصر التي ترغب في شرائها، وأدوات مراقبة الأسعار التي تنبهك إلى انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى صفقاتها وقسائمها و المكافآت، بحيث تصبح هذه الأدوات جزءًا من حل الدفع في باي بال نفسه.

وقالت الشركة: إن باي بال ستوفر بيانات الطلب المجهولة الهوية للتجار استنادًا إلى تفاعل المستهلك مع أدوات (Honey) لمساعدتهم على زيادة المبيعات.

ووضعت الشركة جدولًا زمنيًا لعمليات تكامل (Honey) والتحديثات الأخرى التي تخطط لإطلاقها على مدار العام المقبل.

وقالت الشركة: نبدأ هذا الشهر بطرح خدمة (Bill Pay) مع إعادة للتصميم كبيرة لتجربة المحفظة الرقمية المتوقعة للنصف الأول من عام 2021.

وتصل العديد من الوظائف الجديدة في الربع الثاني والنصف الثاني من العام، وذلك بهدف طرح غالبية التغييرات بحلول نهاية العام المقبل.

ويشمل ذلك أيضًا خطط باي بال للعملات المشفرة، التي تم الإعلان عنها في نهاية شهر أكتوبر، حيث تهدف الشركة إلى دعم بيتكوين وإيثيريوم وبيتكوين كاش ولايتكوين بدايةً في الولايات المتحدة.

وتخطط الشركة لجلب التشفير إلى المزيد من المستخدمين والمناطق الجغرافية، بحيث تصل في البداية إلى الولايات المتحدة، على أن يتم طرحها في الأسواق الدولية وتطبيق (Venmo) في النصف الأول من العام المقبل.

وتشهد منصة (Venmo) توسعًا في ملفات تعريف الأعمال، وستكتسب قدرات التشفير، وأدوات مالية أكثر أساسية، وأدوات للتسوق، بالإضافة إلى تجديد تجربة عملية الدفع (Pay with Venmo).