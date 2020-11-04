تكنولوجيا: شاومي تعمل على تطوير تقنية شحن فائق السرعة بقدرة 200W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت عبر Android Central على أن شركة شاومي قد بدأت في العمل على تطوير تقنية شحن فائق السرعة بقدرة 200W.

ولقد أشارت بعض التسريبات التي نشرت على Weibo أن شاومي تعمل عى تطوير شاحن بسرعة فائقة، على أن يأتي بقدرة على شحن بطارية بقدرة 4500 mAh من صفر إلى 100% خلال أقل من 15 دقيقة.

ولقد كشفت شاومي خلال الفترة الماضية عن شاحن بقدرة 120W والذي جاء ليدعم هاتف الشركة الأخير Mi 10 Ultra، إلا أن العملاق الصيني تسعى لترقية تقنية الشحن السريع إلى مستوى جديد، كما تشير التسريبات إلى أن الشركة ستقدم التقنية الجديدة مع إصدارها المميز المرتقب من الهواتف الذكية.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن الشحن السريع المميز بقدرة أعلى من 100W، قد تؤدي إلى تدهور بطارية الهواتف الذكية بشكل سريع، إلا أن شاومي لم توضح كيفية معالجة هذه المشكلة مع تطوير تقنية شحن سريع بقدرة تصل إلى 200W.

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