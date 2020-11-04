تكنولوجيا: جوجل تجلب ميزة جدولة الرسائل في تطبيق Google Messages قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد عملاق البحث لتحديث تطبيق Google Messages خلال الفترة القادمة وإضافة ميزة الجدولة التي تتيح ضبط وقت محدد لإرسال الرسائل لاحقاً.

تحرص شركة جوجل على تحديث تطبيق Google Messages بالمميزات الجديدة بشكل مستمر، وفي تقرير نشر من Android Central كُشِف عن ميزة جديدة تقدم من جوجل قريباً لمستخدمي التطبيق.

ويمكن من خلال ميزة جدولة الرسائل في تطبيق Google Messages أن يتم ضبط توقيت الإرسال لوقت لاحق في اليوم، أو إرسالها في اليوم التالي.

ومن المقرر أن يتم جدولة الرسائل عبر الضغط المطول على زر الإرسال، حيث يظهر شريط لتحديد موعد جدولة الرسائل، كما سيتاح للمستخدم جدولة الرسائل للإرسال في تاريخ ووقت محدد، ومن ثم حفظ الرسائل بعد إنتهاء ضبط الجدولة.

كما سيتاح للمستخدم تعديل الرسائل المجدولة أو حذفها قبل الإرسال، أو إرسال الرسائل بشكل مباشر، وتشير التوقعات إلى أن جوجل ستطلق الميزة للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

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