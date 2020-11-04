الهاتف Huawei Nova 8 SE يبتسم للكاميرا قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 8 SE يوم غد الخميس، ولكن حتى ذلك، حصلنا اليوم على مجموعة من الصور المسربة الواقعية والتي تستعرض لنا الهاتف Huawei Nova 8 SE من زوايا مُختلفة مما أكد لنا مجددًا قدومه مع أربع كاميرات في الخلف وإطار مسطح على غرار iPhone 12، فضلا عن أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل في الجانب الأيمن.

وكانت شركة Huawei قد كشفت لنا في وقت سابق من هذا الأسبوع عن الألوان الثلاثة التي سيأتي بها الهاتف Huawei Nova 8 SE، وأكدت لنا بعض المواصفات التقنية الخاصة بالهاتف مثل حقيقة أنه سيضم شاشة OLED بحجم 6.53 إنش، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 66W.

شركة Huawei لم تكشف لنا بعد عن المواصفات الكاملة للهاتف Huawei Nova 8 SE، ولكن الشائعات السابقة ذكرت أنه سيضم شاشة مسطحة تمتاز بدقة +FullHD وبمعدل التحديث 60Hz، ومعالجين مختلفين، هما MediaTek Dimensity 720 و MediaTek Dimensity 800U، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وبصرف النظر عن ذلك، فقد أوضحت لنا الشائعات السابقة كذلك أن الهاتف Huawei Nova 8 SE سيضم بطارية بسعة 3800mAh، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.