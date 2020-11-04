Huawei Mate 40 Pro يتسيد قائمة AnTuTu للهواتف الذكية الأفضل أداءً خلال شهر أكتوبر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة إختبارات الأداء AnTuTu اليوم بنشر قائمة للهواتف الذكية الرائدة العشرة الأفضل أداءً على منصة إختبارات الأداء الخاصة بها خلال شهر أكتوبر الماضي، فضلا عن قائمة أخرى للهواتف الذكية المتوسطة العشرة الأفضل أداءً على المنصة خلال نفس الشهر. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فقد نجح الهاتف Huawei Mate 40 Pro الأحدث من شركة Huawei في تصدر القائمة بعدما نجح في حصد 685339 نقطة على منصة AnTuTu 8، ولكن مع تفعيل وضع تعزيز الأداء، يستطيع الهاتف Huawei Mate 40 Pro بلوغ 720 آلف نقطة.

المركز الثاني كان من نصيب Vivo iQOO 5 Pro والمركز الثالث من نصيب الهاتف Vivo iQOO 5 مع العلم بأن كلا الهاتفين يعملان بالمعالج +Snapdragon 865. أما بالنسبة للهاتف Asus ROG Phone 3، فهو يحتل المرتبة السابعة في القائمة خلف بعض الأجهزة الأرخص مثل Redmi K30S. على أي حال، يحتفظ المعالج HiSilicon Kirin 9000 باللقب في الوقت الراهن إلى أن يتم إطلاق المعالج Snapdragon 875 من قبل شركة كوالكوم في غضون بضعة أشهر.





أما بالنسبة لقائمة الهواتف الذكية المتوسطة، فقد كانت المرتبة الأولى من نصيب الهاتف Redmi 10X Pro 5G، في حين كانت المرتبة الثانية من نصيب الهاتف Redmi 10X 5G بفضل قدومهما مع المعالج MediaTek Dimensity 820. حقق كلا الهاتفين أكثر من 390 آلف نقطة. المركز الثالث من ناحية أخرى كان من نصيب الهاتف Honor 30 المُزود بالمعالج HiSilicon Kirin 985. من المثير للإهتمام أن نلاحظ أن غالبية الهواتف الذكية المُدرجة في القائمة تعمل بالمعالجين HiSilicon Kirin 820 و HiSilicon Kirin 985، بينما حل المعالج Snapdragon 765G في المركزين التاسع والعاشر فقط.

ضع في إعتبارك أن هذه النتائج كلها عبارة عن متوسط نتائج الهواتف الذكية التي خضعت للإختبارات على منصة AnTuTu 8 في مناسبات متعددة.