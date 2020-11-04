الهاتف Galaxy Z Flip 2 سيصل مع مكبرين للصوت، وفقًا لإشاعة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار الهاتف Galaxy Z Flip 5G القابل للطي المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في شهر يوليو الماضي مع بعض التغييرات الطفيفة على مستوى العتاد مقارنة مع الهاتف Galaxy Z Flip الأصلي. اليوم، لدينا أول معلومة عن الهاتف Galaxy Z Flip 2، وهي المعلومة التي تقول بأن هذا الهاتف سيضم إثنين من مكبرات الصوت لإنشاء تأثير ستيريو.

هذه ترقية مرحب بها، فالهاتفين Galaxy Z Flip و Galaxy Z Flip 5G يأتيان مع مكبر واحد للصوت في الأسفل، وهو ما لا يتماشى مع جهاز متطور مثل هذا. تشمل التوقعات الأخرى قدوم الهاتف Galaxy Z Flip 2 مع شاشة خارجية أكبر بحجم 1.1 إنش، وثلاث كاميرات في الخلف، فضلاً عن شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

في أخبار ذات صلة، كشف لنا المحلل البارز Ross Young أنه سيتم تأجيل إطلاق الهاتف Galaxy Z Flip 2 إلى فصل الصيف ولن يتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S21 Series في شهر يناير المقبل. في غضون ذلك، سننتظر ظهور المزيد من الأدلة حول الهاتف Galaxy Z Flip 2.